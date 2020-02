NEL-rally på Oslo Børs

Ved lunsjtider står hovedindeksen på Oslo Børs i 930,01 poeng, opp 0,36 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Store selskaper som Telenor og DNB faller henholdsvis 1,0 prosent og 0,3 prosent mens Mowi klatrer 0,8 prosent.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 58,54 dollar, opp 1,54 prosent.

Reuters melder at oppgangen skyldes at USA vil innføre sanksjoner mot russiske Rosneft. Formålet er å få bort mer olje fra Venezuela i markedet. Det pekes også på optimisme om at Opec-nasjonene vil kutte produksjonen ytterligere.

Equinor er uforandret på 158,10 kroner.

NattoPharma

I fjerde kvartal 2019 omsatte NattoPharma for 38,5 millioner kroner, opp fra 30,9 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 12,2 millioner kroner, mot et plussresultat på 3,2 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatfallet skyldes at selskapet tok en nedskrivning på 16 millioner kroner på et lån til Kaydence Pharma, som midlertidig har bestemt seg for å stanse driften.

Aksjen klatrer 2,7 prosent til 9,45 kroner.

Wilson

Wilson hadde driftsinntekter på 70,2 millioner euro i fjerde kvartal 2019, nesten likt med 71,3 millioner euro i fjerde kvartal 2018. Selskapet fikk et resultat etter skatt på tre millioner euro, mot et resultat på 1,1 millioner euro for et år siden.

Styret foreslår utbytte på 0,60 kroner pr. aksje.

Aksjen stiger 3,9 prosent til 21,60 kroner.

NEL

I onsdagens utgave av Finansavisen kan vi lese at NEL er blant favorittaksjene til Tom Robin Solstad-Nøis i SpareBank 1 Nord-Norge.

– NEL opererer i et raskt voksende marked, og har en lederposisjon. For å nå FNs klimamål vil hydrogen basert på elektrolyse trolig være en vesentlig del av løsningen. Selskapet er tilnærmet gjeldfritt og har kontanter for mange års vekst, sier Solstad-Nøis.

NEL omsettes for 13,18 kroner, opp 6,0 prosent.