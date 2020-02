Ny all-time high på Wall Street - Tesla steg til ny rekord

Det samlede tallet på nye smittede i Kina var onsdag 1.749, noe som betyr at det er den andre dagen på rad med nedgang i nye smittetilfeller. Det er også den dagen i februar med lavest antall nye smittede.

I januar økte produsentprisene i USA med 0,5 prosent sammenlignet med måneden før. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,1 prosent.

Samtidig har det blitt kjent at boligbyggingen i USA falt 3,6 prosent på månedsbasis i januar. Det gir en sesongjustert årlig takt på 1.567.000 boliger. Her var det ifølge TDN Direkt ventet en nedgang på 11,2 prosent.

Antall nye boligbyggingstillatelser økte i perioden med 9,2 prosent på månedsbasis.

Bred oppgang

Dow Jones steg 0,4 prosent til 29.348 og er med det opp 2,8 prosent i år.

18 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Goldman Sachs Group var dagens vinner med en oppgang på 1,8 prosent.

Walmart toppet taperlisten med et fall på 1,6 prosent.

Detaljistgiganten steg i går 1,5 prosent etter at selskapet kom med kvartalstall. Som en del av kostnadsbesparelser skal Walmart spare 60 millioner dollar på plastposer ved å endre kjøpsprosessen og utnytte skalaen bedre.

Kjente selskaper som Microsoft og Nike steg henholdsvis 0,3 og 0,5 prosent.

S&P 500 endte opp 0,47 prosent til 3.386,2.Det vil si at indeksen har steget 4,8 prosent hittil i år. Noteringen innebærer at indeksen steg til ny all-time high onsdag.

Dagens vinner Concho Resources som hoppet 7,6 prosent. Oppgangen kom etter at selskapet leverte kvartalstall onsdag. Resultatet per aksje kom inn på 1,03 dollar, opp fra 0,94 dollar året før. Det var også over Zacks sine estimater på 0,77 dollar.

På motsatt side var Extra Space Storage, som har samme forretningsmodell som Oslo Børs-noterte Self Storage Group. Aksjen toppet taperlisten etter et fall på 6,9 prosent. Til tross for nedgang, leverte selskapet inntekter og resultat som endte over analytikernes estimater.

Tesla til ny all-time high etter økt kursmål

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,87 prosent til 9.817,2. Indeksen har dermed steget 9,4 prosent siden nyttår. I likhet med S&P 500, endte Nasdaq-indeksen også i ny all-time high.

Facebook falt 0,1 prosent, mens Apple stengte opp 1,5 prosent og Amazon klatret 0,7 prosent.

Netflix var ned 0,4 prosent, mens Alphabet (Google) endte opp 0,4 prosent.

Inne på vinnerlisten var også Tesla, som steg 6,9 prosent til 917,4 dollar. Det vil si at Tesla-aksjen nådde ny all-time high onsdag. Det siste året har aksjen steget mer enn 200 prosent, mens den er opp 160,5 prosent de siste tre månedene.





Meglerhuset Piper Sandler Cos. kom ut med ny analyse av Tesla-aksjen, og de hevet kursmålet med 27 prosent fra 729 til 928 dollar.

– Det er lett å glemme at Tesla selger batterier og solenergiprodukter. Segmentet sto tross alt for kun seks prosent av salget i 2019, men ledelsen varsler at sol- og lagringsvirksomheten en dag vil konkurrere med bilsegmentet, skriver analytikerne.

Nvidia endte opp 6,1 prosent til 314,7 dollar etter at Stacy Rasgon i Bernstein ifølge Barron's oppgraderte aksjen til «outperform». Samtidig ble kursmålet oppjustert til 360 dollar, fra tidligere 300 dollar. Rasgon ser med det fremdeles en oppside på 15 prosent i aksjen.

Dagens vinner ble Cyclerion Therapeutics med en oppgang på 44,6 prosent.

Høyest på taperlisten var Glory Star New Media Group Holdings, som stupte 66,7 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt tre prosent til 14,4.

Gullprisen var opp 0,7 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.614,7 dollar.

Oljeprisen var for dagen opp omtrent 2,6 prosent etter at koronaviruset viste nedgang i nye smittetilfeller.

3-måneders steg 0,2 basispunkter til 1,585 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 0,4 basispunkter til 1,412 prosent.

10-års renten steg 0,6 basispunkter til 1,568 prosent.

30-års renten var uforandret på 2,011 prosent.