Ekstremsport i Nel på sprek børs

Saken oppdateres.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 942,89 torsdag, etter en oppgang på 0,85 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 5.707 millioner kroner.

Wall Street er tilbake i pluss etter en rød åpning . På makrofronten i USA steg jobless claims som ventet i forrige uke, mens den viktige industri-indeksen Philly Fed knallet til og steg mye mer enn ventet.

Toneangivende Europa-børser utvikler seg blandet i kjølvannet av markant oppgang i går.

Britiske FTSE 100 stiger 0,2 prosent, mens tyske DAX og franske CAC 40 faller 0,15 prosent.

Oljen trekker opp

Oljeprisene er på opptur og Brent-oljen stiger 0,6 prosent til 59,47 dollar fatet, som er opp drøye dollaren fra nivåene ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen er opp drøye prosenten til 54,07 dollar fatet.

På Oslo Børs steg Equinor 0,7 prosent til 160,40 kroner, Aker BP 0,5 prosent til 256,50 kroner og DNO 2,4 prosent til 7,99 kroner.

Ekstremt i Nel

Dagens overskrifter er det hydrogenselskapet Nel som stikker av med.

På det som ble en svært volatil dag svingte aksjen mellom 15,53 kroner og ny intradag all-time high på det høyeste og 12,30 kroner på det laveste, men endte til slutt opp 0,1 prosent til 13,75 kroner.

Handelen var helt ekstrem. Volumet endte på over 1,5 milliarder kroner, nesten fire ganger mer enn hva Equinor ble omsatt for. Antallet handler kom inn på voldsomme 25.737, noe som tyder på at Nordnet-traderne har vært i full sving.

Analytiker Jonas Meyer i SpareBank 1 Markets tror det at olje- og energiministeren prater om er med på å åpne øynene litt til folk om hvor bra hydrogen funker som en energibærer.

– Det kan være en stor pådriver for å bruke det innenfor shippingmarkedet, enten sammen som ammoniakk eller som hydrogen. (...) Samtidig er det et stort fokus på ESG-aksjer om dagen. Du kan se det samme i Scatec Solar, så det er nok med på å drive aksjen videre, sier analytikeren til TDN Direkt.

Lignende svingninger opplevde også svenske Powercell på Stockholmsbørsen, og i likhet med Nel skjedde det uten at selskapsspesifikke nyheter eller analyser ble sluppet.

15 x all-time high

Samtidig preger resultatsesongen bildet, og særlig to av dagens tallfremleggere utmerket seg ganske så positivt.

Tomra spratt opp 19,0 prosent til 335,60 kroner etter å ha lagt frem tall over forventning. I løpet av dagen var aksjen oppe i hele 336,40 kroner, ny intradag all-time high.

Foruten Nel og Tomra har hele 15 aksjer/egenkapitalbevis vært oppe i intradag all-time high torsdag, deriblant DNB, Bakkafrost, Borregaard, Entra, SATS og Scatec Solar.

Bank Norwegians børsnoterte morselskap, Norwegian Finans Holding, steg på sin side 17,8 prosent til 102,80 kroner.

Kvartalsrapporten forteller om begrensede vekstmuligheter, men også et heftig utbytte og et tilbakekjøpsprogram på 150 millioner kroner.

Ellers blant de mest omsatte tar vi med at Norsk Hydro og Yara steg 0,5-0,6 prosent.

På den negative siden trekker Orkla og REC Silicon ned hhv. 1,7 prosent til 87,14 og 1,6 prosent til 5,35 kroner.

EMGS-krakk

Taperlisten toppes derimot av EMGS, som har fått beskjed fra Pemex om at det ikke blir nye oppdrag med det første. Selskapet varsler en betydelig skadeeffekt på inntekter og lønnsomhet, og tar umiddelbart grep med betydelige kostnadskutt.

Aksjen dundret ned 30,2 prosent til 1,41 kroner.

Nærmest på taperlisten fulgte Merkur Market-noterte BRAbank, med et kursfall på 8,1 prosent til 51 øre etter kvartalstall.

Ultimovacs, med Bjørn Rune Gjelsten og Stein Erik Hagen som de største eierne, trakk ned 6,4 prosent til 46,80 kroner.

Thin Film Electronics falt 6,1 prosent til 1,70 kroner etter å ha lagt frem svake tall i morges.

Revansj i spill

Vinnerlisten toppes av Merkur Market-noterte Target Everyone, som spratt opp 25,4 prosent til 1,38 kroner etter oppkjøp i Sverige.

Nærmest fulgte Gaming Innovation Group med hele 24,7 prosent oppgang til 5,86 kroner, og aksjen korrigerte dermed opp etter å ha falt kraftig i kjølvannet av kvartalsrapporten tidligere denne uken.

Foruten nevnte Tomra og Norwegian Finans Holding steg også Element og Havyard tosifret, nærmere bestemt hhv. 11,3 prosent til 41,60 kroner og 10,0 prosent til 2,85 kroner.

DOF steg 8,9 prosent til 1,73 kroner etter at DOF Subsea har fortalt om to nye kontrakter i Afrika i forkant av de nært forestående kvartalstallene.

Spenningsmomentet i kvartalsrapporten vil være hva selskaper sier om forhandlingene som pågår med bankene om mulige forlengelser av lån.