Historisk oppkjøp sendte aksje opp over 21 prosent

Philadelphia Federal Reserve Banks indeks (Philly Fed) steg til 36,7 i februar, tilsvarende en oppgang på nesten 20 poeng fra januar.

36,7 er den høyeste noteringen for industri-indeksen siden februar 2017. Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot en indeks på 10,0.

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viste at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 210.000 per 15. februar, opp fra reviderte 206.000 uken før (opprinnelig rapportert: 205.000).

Konsensus lå ifølge Marketwatch på 210.000 jobless claims.

Global sjefstrateg Peter Oppenheimer i Goldman Sachs advarte, ifølge Marketwatch, sine kunder om en mulig korreksjon.

«I nærmeste fremtid tror vi at det er større risiko for at koronaviruset skal påvirke selskapers resultat, noe som er undervurdert i dagens aksjekurser. Det tyder på at risikoen for en korreksjon er høy», uttalte global sjefstrateg Peter Oppenheimer i Goldman Sachs ifølge Marketwatch.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 0,44 prosent til 29.219,1 og er med det opp 2,4 prosent i år.

Ni av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Dow Inc. var dagens vinner med en oppgang på 2,5 prosent.

Intel toppet taperlisten med et fall på 2,5 prosent.

Kjente finansselskaper som Visa og Goldman Sachs falt henholdsvis 0,9 og 1,9 prosent.

S&P 500 endte ned 0,29 prosent til 3.370,3.Det vil si at indeksen har steget 4,3 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble en elektronisk handelsplattformen E-Trade, som steg 21,8 prosent etter at selskapet ble kjøpt opp av Morgan Stanley for 13 milliarder dollar.

Kjøpssummen var 1,04 Morgan Stanley-aksjer for hver E-trade-aksje og kjøpet er det største siden finanskrisen i 2008. Morgan Stanley falt 4,5 prosent torsdag.

På motsatt side var ViacomCBS øverst på taperlisten etter et fall på 17,9 prosent.

Falt etter nedgradering

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,67 prosent til 9.751,0. Indeksen har dermed steget 8,7 prosent siden nyttår.

Facebook falt 1,3 prosent, mens Apple falt én prosent og Amazon falt tilbake 0,8 prosent.

Netflix var uforandret, mens Alphabet (Google) endte ned 0,5 prosent.

Inne på taperlisten var også Tesla, som falt to prosent til 899,4 dollar.

Elon Musk brukte valentinsdagen til å kjøpe aksjer for ti millioner dollar. Etter transaksjonen sitter Musk på totalt 34,1 millioner aksjer til en verdi av omtrent 30 milliarder dollar. Det gir en eierandel på omtrent 18,5 prosent.

Advanced Micro Devices (AMD) falt 2,8 prosent etter at Aaron Rakers, analytiker i Wells Fargo økte kursmålet til 64 dollar per aksje, fra tidligere 55 dollar. Samtidig ble aksjen nedgradert til «Equal Weight», fra tidligere «Overweight».

Dagens vinner ble Tocagen med en oppgang på 85,5 prosent.

Høyest på taperlisten var Valeritas Holdings, som stupte 49,2 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 6,9 prosent til 15,4.

Gullprisen var opp 0,7 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.622,8 dollar.

Oljeprisen var for dagen opp omtrent 0,4 prosent etter overraskende oljelagertall.

3-måneders falt 0,8 basispunkter til 1,58 prosent.

Renten på 2-åringen falt 3,7 basispunkter til 1,39 prosent.

10-års renten stupte 4,6 basispunkter til 1,52 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 4,7 basispunkter til 1,97 prosent.