De fleste Asia-børsene faller

De fleste toneangivende Asia-børsene ser rødt fredag.

I Tokyo faller Nikkei 0,4 prosent til 23.391,35, mens den bredere Topix-indeksen bare er marginalt ned. Kospi-indeksen i Sør-Korea er ned hele 1,4 prosent.

I Hongkong trekker Hang Seng ned 0,9 prosent, mens Shanghai-børsene er forsiktig opp.

Large cap-indeksen CSI 300 stiger 0,2 prosent, Shanghai Composite 0,03 prosent.

Investorene fokuserer stadig på utviklingen av coronaviruset. WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus sa til journalister på torsdag at det lave antallet tilfeller utenfor Kina «kanskje ikke forblir det samme altfor lenge».

– Avgrenset sjokk

Samtidig sier en talsperson fra Kinas handelsdepartement på en pressekonferanse fredag at gjenopptakelsen av arbeidet har økt raskt i viktige provinser som Guangdong og Jiangsu.

Sjeføkonom og analysesjef Richard Yetsenga i ANZ uttaler til CNBC fredag at sjokket for økonomisk vekst og aktivitet fra viruset til slutt vil vise seg å være avgrenset.

– Dette gir banker, regulatorer og næringsliv et incentiv til å komme seg smidig gjennom prosessen. Det ser bare ut for meg at det vi kan se over hele regionen er at alt blir håndtert veldig modent, og jeg synes det er et veldig, veldig godt tegn, sier han.

Asia-oversikten her.