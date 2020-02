Nel-kjøret fortsetter på rød børs

Etter 35 minutters handel på Oslo Børs står hovedindeksen i 937,07, etter en nedgang på 0,62 prosent fra gårsdagens sluttkurs.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 702 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser ser også rødt. Britiske FTSE 100 faller 0,5 prosent, tyske DAX 0,6 prosent og franske CAC 40 0,8 prosent.

Investorene liker ikke at coronaviruset fortsetter spredningen utenfor Kina.

Coronafrykt

Oljeprisen trekker også nedover fredag morgen.

Brent-oljen står i 58,95 dollar fatet og er dermed ned rundt prosenten (60 cent) hittil i dagens handel. Sammenlignet med nivåene ved stengetid i Oslo i går, er fallet på rundt 50 cent.

Sør-koreanske helsemyndigheter bekreftet fredag 52 nye tilfeller, ifølge Yonhap News Agency. Samtidig stiger antallet nye smittetilfeller og dødsfall i Kina, til tross for at myndighetene der har gjort omfattende tiltak for å hindre smitte.

– Jeg tror det er mange grunner til å være forsiktig nå, siden påvirkningen på etterspørselen fra coronaviruset fortsatt er uklar. Dersom det ser ut til at påvirkningen er moderat, kan det påvirke Russlands avgjørelse om ytterligere produksjonskutt når OPEC+ møtes i mars, sier oljeanalytiker Greg Priddy i Stratford Oil til Reuters.

Blant oljeaksjene på Oslo Børs faller Equinor 1,4 prosent til 158,20 kroner, mens Aker BP går tilbake 2,1 prosent til 251,20 kroner.

Nel-kjøret fortsetter

Nel markerer seg igjen etter gårsdagens ekstremhandel, og faller 3,6 prosent til 13,25 kroner på klart høyeste volum i åpningsminuttene.

Så langt er aksjen omsatt for mer enn de to nest mest omsatte – Equinor og Tomra - tilsammen.

Sistnevnte smalt opp til suveren ny all-time high i kjølvannet av gårsdagens kvartalsrapport, men korrigerer ned 4,3 prosent til 321,20 kroner så langt.

Ellers er kursutslagene heller beskjedne blant de mest omsatte.

DNB og Norsk Hydro faller begge rundt prosenten, Orkla og Yara litt mindre enn én prosent.

På den positive siden finner vi flere lakseaksjer, deriblant Bakkafrost på pluss 0,9 prosent til 483,70 kroner. Mowi er ned én prosent (2,30 kroner) til 224,30 kroner, men går i dag eksklusive utbytte på 2,60 kroner og er i realiteten dermed litt opp.

DOF ser rødt

DOF er eneste selskap som har lagt frem kvartalstall i morges, og straffes med et kursfall på 3,9 prosent til 1,66 kroner.

Det kriserammede supplyrederiet har forhandlet med obligasjonseiere i lengre tid for å komme til en løsning for sine tre obligasjonslån, i tillegg til å forhandle med banker og kreditorer.

Selskapet varsler nå at det håper å ha på plass en kriseløsning innen første kvartal.

Taperlisten toppes av Reach Subsea, som faller 5,5 prosent til 1,28 kroner. REC Silicon er blant de nærmeste på minus 4,9 prosent til 5,09 kroner.

Bank revansjerer seg

I andre enden finner vi Merkur Market-noterte BRAbank, som revansjerer etter et kraftig fall i kjølvannet av gårsdagens kvartalstall, og stiger 16,7 prosent til 59,5 øre.

Merkur Market-kollega Epic Gas følger nærmest på pluss 8,7 prosent etter at BW Group har kjøpt ytterligere aksjer.

Vi tar også med Flex LNG, som legger på seg 2,5 prosent til 72,90 kroner.