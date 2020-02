Rett ned på Oslo Børs

Kort tid etter at mandagens handel tok til på Oslo Børs står hovedindeksen i 907,07 poeng, ned 3,16 prosent.

Store selskaper som Telenor, DNB og Hydro faller henholdsvis 1,8 prosent, 2,5 prosent og 5,8 prosent.

Olje/Equinor

Mandag morgen omsettes et fat Nordsjøolje for 56,84 dollar, ned 2,84 prosent.

Equinor faller hele 4,4 prosent til 151,60 kroner.

NEL

Kursraketten NEL faller 10,9 prosent til 12,06 kroner. Denne uken velger SpareBank 1 Markets å kvitte seg med NEL samtidig som Bonheur inkluderes i ukeporteføljen.

Golden Ocean

ABG Sundal Collier har nedjustert kursmålet for Golden Ocean Group fra 55 til 50 kroner, melder TDN Direkt. Meglerhusets anbefaling for det John Fredriksen-kontrollerte tørrlastrederiet holdes uendret på «hold».

Ifølge nyhetstjenesten peker meglerhuset på at videresalgsprisen for skip har falt hittil i år, og at ratene er ventet å forbli svake på grunn av svak kinesisk etterspørsel.

Aksjen faller 7,1 prosent til 39 kroner.

Northern Drilling

Fredag ble det innført en børspause i Northern Drilling. Etter at børspausen nå er opphevet faller aksjen 33,5 prosent til 9,47 kroner.

For litt over to uker siden kunne John Fredriksen fortelle at han tar riggselskapet Northern Ocean på børs i slutten av februar. Samtidig lanserte Fredriksen et byttetilbud til Northern Drilling-aksjonærene,

Her kan du lese hele meldingen fra selskapet

Coronafrykt

Det var også en bred nedgang på Wall Street fredag, noe som har forplantet seg til Asia. Frykten for coronavirusets virkninger på den økonomiske veksten preget handelen.