Kraftig fall på Oslo Børs etter virusspredning

Frykten for coronaviruset satte sitt preg på markedene mandag, og i Norge falt Oslo Børs tungt. Hovedindeksen endte ned 4,1 prosent til 898,40 poeng. Det er dens største prosentvise nedgang på én dag siden februar 2016. Poengnedgangen var på 38,30, den største noen gang.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis mandag var på hele 7,1 milliarder kroner.

Kraftig oljeprisfall

Oljeprisene falt også betydelig, ettersom virusets utbredelse gir bekymring rundt oljeetterspørselen. Brent-oljen var ved børsslutt ned 4,2 prosent til 55,50 dollar fatet, mens WTI-oljen var ned 4,1 prosent til 51,19 dollar fatet. Ved børsslutt fredag kostet nordsjøoljen 57,45 dollar fatet.

Oljeanalytiker Tamas Varga i PVM sier til Reuters at helgens utvikling rundt virusets utbredelse viser at coronaviruset for øyeblikket er en «ustoppelig styrke».

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets mener børsfallet mandag var rimelig. Til TDN Direkt sier Harper at han er overrasket over at markedet ikke falt mer i forrige uke.

Virusspredning

WHO opplyste i helgen at det er rapportert om mer enn 1.400 smittetilfeller i 28 land. Mandag ettermiddag var antallet døde i Italia oppe i seks, mens det skal være over 220 smittede. I Sør-Korea ble antallet smittede rapportert til 833, og i Iran var det bekreftet 61 smittetilfeller og 12 dødsfall. I Kina var antallet døde oppe i 2.442 og antallet smittede 76.936.

IMF har anslått at virusutbruddet vil kutte den globale økonomiske veksten med 0,1 prosentpoeng.

Store utslag

På Oslo Børs var oljetrioen Equinor, Aker BP og DNO ned henholdsvis 5,2, 6,2 og 10,3 prosent.

Flyselskapet Norwegian stupte 14,6 prosent til 30,78 kroner.

Nel falt hele 14,2 prosent til 11,61 kroner på nest høyeste omsetning.

Dessuten var det tungt i shippingsektoren, med blant andre gassrederiene BW LPG og Avance Gas ned 8,5 og 7,4 prosent, og John Fredriksen-rederiene Frontline, Golden Ocean Group og Flex LNG ned henholdsvis 9,2, 8,3 og 7,5 prosent.

Borr Drilling endte ned 15,7 prosent, Vow falt 11,3 prosent, REC Silicon falt 10,8 prosent, BW Energy endte ned 10,6 prosent, mens XXL falt 10,1 prosent.

I det hele tatt var det rødt omtrent rund baut på børsen mandag. Kun 14 selskaper endte med oppgang.

Positive nyheter

Kid sto ved flere anledninger i pluss i løpet av mandagen. Ifølge TDN Direkt har Pareto Securities høynet kursmålet fra 57 til 72 kroner og gjentatt en kjøpsanbefaling. Aksjen endte imidlertid ned 1,6 prosent til 60,00 kroner.

Next Biometrics meldte om en første kommersiell ordre for en av selskapets fingeravtrykkssensorer, og reagerte også positivt til å begynne med. Men, ved børsslutt var biometriaksjen ned 1,2 prosent til 3,40 kroner.

Vinneren mandag ble Merkur Market-aksjen Black Sea Property, som på minimal omsetning bykset 39,3 prosent. Merkur-kollega Lifecare steg 6,8 prosent. Øvrige aksjer i pluss var blant andre solenergimyggen Aega, oljemyggen Zenith Energy, Otello, NattoPharma og Salmones Camanchaca.