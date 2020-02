Blodrød ukestart på Wall Street - reiseselskaper stupte

Mandag ble det globale aksjemarkedet påvirket av virusfrykt. Coronaviruset sprer seg raskt i land utenfor Kina. Mandag opplyste italienske myndigheter at seks personer i landet har mistet livet. I tillegg er det bekreftet over 200 smittetilfeller. Også i Sør-Korea vokser antall smittede raskt.

Det offisielle tallet på smittede i Iran er 60, mens det offisielle tallet på døde er tolv. skoler, kinoer og andre offentlige møteplasser holder nå stengt i store deler av landet for å unngå videre spredning av viruset.

Det ble også mandag registrert nye smittetilfeller i nye land som Afghanistan, Irak, Bahrain og Kuwait. Alle tilfellene gjelder personer som har vært i Iran, flere av dem i byen Qom.

Totalt er omtrent 77.000 personer smittet, mens mer enn 2.500 personer har mistet livet til viruset.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 3,56 prosent til 27.961,1 og er med det ned to prosent i år.

Ingen av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg mandag.

Verizon Communications var dagens vinner med en nedgang på «kun» på 0,3 prosent.

UnitedHealth som tilbyr helseforsikring toppet taperlisten med et fall på 7,8 prosent. Nedgangen kom etter storseier for Bernie Sanders.

Investorer begynner å innse at Sanders kan være personen som slår nåværende president Donald Trump. Det vil isåfall være en ordentlig trussel mot forretningsmodellen til forsikringsselskapene som tilbyr helseforsikring. Dette er fordi Sanders har foreslått helseforsikring for alle. Det vil isåfall erstatte dekningen som for øyeblikket er gitt av private forsikringsselskaper og supplert av regjeringen.

Kjente selskaper som Boeing og Nike falt henholdsvis 3,8 og 4,3 prosent.

S&P 500 endte ned 3,35 prosent til 3.225,9.Det vil si at indeksen har falt 0,2 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Regeneron Pharmaceuticals som hoppet 5,5 prosent.

På motsatt side var Norwegian Cruise Line Holdings øverst på taperlisten etter et fall på 9,4 prosent.

Taperlisten var også preget av andre cruiseselskaper som Royal Caribbean Cruises og Carnival. Selskapene stupte henholdsvis 9,0 og 9,4 prosent. Ellers falt American Airlines 8,5 prosent.

Nedgraderte pizzakjede

Teknologitunge Nasdaq Composite stupte 3,71 prosent til 9.221,3. Indeksen har dermed steget 2,8 prosent siden nyttår.

Facebook falt 4,5 prosent, mens Apple stengte ned 4,8 prosent og Amazon falt 4,1 prosent.

Netflix var ned tre prosent, mens Alphabet (Google) endte ned 4,3 prosent. Tesla endte ned 7,5 prosent.

Inne på taperlisten var også Domino's Pizza som falt 2,4 prosent. Det skjedde etter at Stifel nedgraderte aksjen til hold, samtidig som kursmålet ble nedjustert.

«Selv om vi er svært sikre på de langsiktige vekstutsiktene for selskapet, tror vi forventningene som er innebygd i dagens pris skaper en mindre overbevisende oppside satt opp mot risikoen», skrev Stifel ifølge Marketwatch.

Dagens vinner ble Cocrystal Pharma med en oppgang på 166,5 prosent.

Høyest på taperlisten var TSR, som stupte 31,3 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 46,4 prosent til 25,0.

Gullprisen var opp 0,8 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.661,1 dollar.

Oljeprisen var for dagen ned omtrent fem prosent etter virusfrykt.

3-måneders falt ett basispunkt til 1,543 prosent.

Renten på 2-åringen falt ni basispunkter til 1,26 prosent.

10-års renten falt 10,4 basispunkter til 1,371 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 8,2 basispunkter til 1,835 prosent.