Krakk etter elendige kvartalstall

Onsdag fortsetter nedturen på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 870,97 poeng, ned 2,7 prosent.

Det betyr at Oslo Børs har falt 6,5 prosent hittil i år.

Store aksjer som DNB, Telenor og Hydro faller henholdsvis 2,7 prosent, 2,4 prosent og 1,1 prosent. Det er også verdt å merke seg at traderfavoritten NEL faller 9,2 prosent til 10,54 kroner.

Corona

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets synes det er for tidlig å slå fast hvor store de negative effektene av virusspredningen blir.

«Det avhenger blant annet kritisk av hvor stort omfanget av Covid-19 ender opp med å bli, både geografisk og tidsmessig. Jo raskere utbruddet er over, og jo mindre omfang det får, desto mindre blir effektene», skriver Haugland i onsdagens rapport.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 53,43 dollar, ned 1,4 prosent.

Equinor faller 1,6 prosent til 148,45 kroner.

SalMar

I fjerde kvartal 2019 fikk SalMar et operasjonelt driftsresultat på 658 millioner kroner, ned fra 935 millioner i tilsvarende kvartal året før.

Omsetningen i kvartalet ble på 3.187 millioner kroner, som var rundt 80 millioner kroner høyere enn analytikernes forventninger om en omsetning på 3.108 millioner.

Styret innstiller på et utbytte på 21 kroner pr. aksje for 2019.

Aksjen faller 3,5 prosent til 445,70 kroner.

Borr Drilling

Tor Olav Trøims Borr Drilling er en av flere aksjer som stuper til en ny bunnotering. Onsdag formiddag ble aksjen omsatt for 25,40 kroner, mens den i skrivende stund omsettes for 25,96 kroner, ned 2,0 prosent.

Next Biometrics

I fjerde kvartal 2019 fikk Next Biometrics et resultat etter skatt på minus 56,6 millioner kroner, mot et negativt resultat på 40,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2018. Selskapet omsatte for 9,2 millioner kroner, mot 29,3 millioner kroner i samme periode året før.

CEO Peter Heuman sier i kvartalsrapporten at inntektene ble påvirket av at de største kundene kjøpte færre sensorer i fjerde kvartal.

For å møte inntektsfallet reduserte selskapet antallet medarbeidere og kuttet indirekte kostnader betraktelig, heter det.

Aksjen stuper 29,4 prosent til 2,60 kroner. Dagens laveste notering har vært på 2,46 kroner.