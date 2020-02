Norwegian stuper videre på Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,0 prosent før den sluttet på 886,48 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 7,9 milliarder kroner.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets synes det er for tidlig å slå fast hvor store de negative effektene av virusspredningen blir.

Olje/Equinor

Ved børsslutt onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 54,43 dollar, ned 0,8 prosent.

Equinor la på seg 0,3 prosent og sluttet på 151,35 kroner.

Norwegian

Hver dag siden 13. februar har Norwegian-aksjen falt på Oslo Børs. Onsdag stupte aksjen ytterligere 14,1 prosent til rekordlave 22,76 kroner.

Norwegian har fått hard medfart på Oslo Børs i frykt for spredningen av Coronaviruset. I onsdagens utgave av Finansavisen kunne vi lese at flere aksjonærer frykter at en ny emisjon blir nødvendig.

SalMar

I fjerde kvartal 2019 fikk SalMar et operasjonelt driftsresultat på 658 millioner kroner, ned fra 935 millioner i tilsvarende kvartal året før.

Omsetningen i kvartalet ble på 3.187 millioner kroner, som var rundt 80 millioner kroner høyere enn analytikernes forventninger om en omsetning på 3.108 millioner.

Styret innstiller på et utbytte på 21 kroner pr. aksje for 2019.

Aksjen falt 2,8 prosent til 448,60 kroner.

Borr Drilling

Tor Olav Trøims Borr Drilling var en av flere aksjer som falt til en ny bunnotering. Aksjen endte til slutt på 26 kroner etter et kursfall på 1,9 prosent, men var i løpet av dagen nede i 25,40 kroner.

Next Biometrics

I fjerde kvartal 2019 fikk Next Biometrics et resultat etter skatt på minus 56,6 millioner kroner, mot et negativt resultat på 40,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2018. Selskapet omsatte for 9,2 millioner kroner, mot 29,3 millioner kroner i samme periode året før.

CEO Peter Heuman sier i kvartalsrapporten at inntektene ble påvirket av at de største kundene kjøpte færre sensorer i fjerde kvartal. For å møte inntektsfallet reduserte selskapet antallet medarbeidere og kuttet indirekte kostnader betraktelig, heter det.

Aksjen stupte 22,8 prosent til 2,85 kroner. Onsdagens laveste notering var på 2,46 kroner.