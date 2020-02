Bratt utfor på Wall Street– Strateg tror på korreksjon

Flere hundre nye smittetilfeller av coronaviruset har blitt bekreftet onsdag, samtidig er det første tilfellet bekreftet i Norge. Coronavirusets herjinger har sendt sjokkbølger gjennom verdens børser, og Wall Street har hatt en brutal start på uken der både Dow Jones og S&P 500 er ned nesten seks prosent.

Tror på korreksjon

-Uheldigvis så tror jeg det blir full korreksjon. Det sa David Bianco, sjefsstrateg i DWS til CNBC. Videre trekker strategen frem at viruset direkte påvirker inntjeningen til flere selskaper, og at 2020 kan bli et år med flat inntjeningsvekst.

Trump skal holde pressekonferanse

President Donald Trump legger ikke skjul på at han liker virusets innvirkning på aksjemarkedet svært dårlig. Ved midnatt (norsk tid) skal derfor presidenten holde en pressekonferanse om viruset. Sør Korea har i løpet av onsdagen meldt om 169 nye smittetilfeller. I Europa er Italia verst ute med 325 bekreftede tilfeller, i tillegg begynner viruset å spre seg fra den nordlige delen av landet.

Ned, ned og opp

Dow Jones falt 0,45 prosent til 26.959,15. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte åtte av dem i grønt onsdag. Teknologisektoren gikk godt, og dagens vinner ble Pfizer Inc med en oppgang på 2,33 prosent. Tett etter fulgte teknologigigantene Microsoft og Apple med en oppgang på henholdsvis 1,25 og 1,59 prosent. Bankene Goldman Sachs og JP Morgan stengte ned og opp 0,86 og 0,28 prosent.

Dagens soleklare taper ble Walt Disney med et fall på 3,75 prosent. Fallet kom etter at konsernsjef, Bob Iger annonserte sin avgang. Også å finne blant dagens tapere er oljegigantene Chevron og Exxon som stengte ned henholdsvis 2,67 og 2,20 prosent. Flyprodusenten Boeing lettet litt i onsdagens handel og endte opp 0,43 prosent.

S&P 500 endte ned 0,37 prosent til 3.116,51.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 8.980,78, opp 0,17 prosent.

Tesla falt i motsetning til Nasdaq i onsdagens handel, og endte ned 2,64 prosent. Videre stengte Google-eier Alphabet litt opp, mer presist 0,34 prosent. Facebook og Amazon stengte begge marginalt opp, henholdsvis 0,22 og 0,35 prosent.

Frykt, olje, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 1,62 prosent til 27,40.

Oljeetterspørselen og dermed oljeprisen faller betydelig også onsdag som følge av coronaviruset. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 53,56 og 48,80 dollar. Ned henholdsvis 2,53 og 2,20 prosent.

Gullprisen endte ned 0,3 prosent, og dermed koster en unse gull 1.646,10 dollar.

Tremånedersrenten steg 2,6 basispunkter til 1,528 prosent.

Renten på 2-åringen falt 2,1 basispunkter til 1,165 prosent.

10-åringen falt 2,1 basispunkter til 1,333 prosent.

30-åringen steg 0,3 basispunkter til 1,827 prosent.