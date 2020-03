Oslo Børs raser fra start

Torsdag endte Oslo Børs opp med største børsfall på nesten fem år. Fredag morgen dundret børsen videre ned mer 3 prosent, men har nå hentet seg noe inn igjen.

Etter 45 minutters handel står hovedindeksen i 824,63, ned 2,20 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,77 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 2,71 prosent til 50,33 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,79 prosent til 45,97 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 50,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Ifølge TDN Direkt vil Saudi-Arabia nå redusere råoljeforsyninger til Kina med rundt 500.000 fat pr. dag i mars, til rundt 1,3-1,5 millioner fat pr. dag, ettersom etterspørselen fra raffineriene fortsatt er svak.

En rekke raffinerier i Kina gjennomgår enten vedlikehold eller har kuttet kapasitet for å veie opp for lavere etterspørsel.

Analytikere i ANZ skriver ifølge TDN Direkt at utviklingen i USA er enda mer bekymringsfull, da landet er den største forbrukeren av olje. Guvernøren i California uttalte torsdag at staten overvåker 8.400 mennesker for potensiell eksponering mot viruset.

I den siste Platts Analytics ble den estimerte oljeetterspørselsveksten i 2020 redusert med 470.000 fat pr. dag, til 860.000 fat pr. dag.

Equinor faller 1,08 prosent til 142,00 kroner, mens Aker BP klatrer 0,64 prosent til 220,10 kroner.

Snur

Norwegian, som den siste tiden har fått hardt medfart, snur nå opp. Aksjen stiger 12,03 prosent til 19,96 kroner, men er siden årsskiftet ned hele 48 prosent.

Bakgrunnen til de kraftige fallene er Corona-virusets herjinger med flybransjen og frykten for at det skaper nye problemer for Norwegians finanser.

Bjørn Kjos har på tre år satset over 1 milliard friske kroner på flyselskapet. Nå må Kjos se sine verdier i livsverket gå opp i røyk.

Resultatrush

Fredag er det siste innspurt i resultatsesongen, og en rekke selskaper har lagt frem sine tall.

Borr Drilling tapte 2,9 milliarder og vil selge flere rigger. Aksjen er nå ned 3,21 prosent til 23,29 kroner. Hittil i år har aksjen dermed falt nesten 70 prosent.

Arne Fredlys tanksatsing, Hunter Group , leverte et nettoresultat på 16,1 millioner dollar etter gjennomsnittlige inntekter på 66.600 dollar pr. dag, og tror kollaps etter corona er kortvarig. Aksjen faller likevel 1,69 prosent til 3,61 kroner.

Vistin Pharma klatrer 9,63 prosent til 6,60 kroner etter å ha økt inntektene med over 40 prosent i fjerde kvartal.

Pengene renner fortsatt ut av Element, men aksjen er likevel opp 8,55 prosent til 4,19 kroner. Awilco LNG snur tap til fortjeneste, og blir belønnet med en oppgang på 8,43 prosent til 1,80 kroner.

Seabird Exploration er ned 11,63 prosent til 0,38 kroner, etter rapporten som viste at selskapet tredoblet underskuddet i fjerde kvartal.

I rødt

Taperlisten er lang fredag morgen.

Nel er dagens mest omsatte aksje, og svekkes 6,02 prosent til 9,13 kroner. Nordic Nanovector faller 11,85 prosent til 13,83 kroner, og PCI Biotech svekkes 10,17 prosent til 32,25 kroner.

Ellers blant tungvekterne faller Mowi 1,72 prosent til 199,80 kroner, DNB er ned 3,65 prosent til 155,75 kroner, og Yara svekkes 2,04 prosent til 340,90 kroner.

Høland og Setskog Sparebank topper listen over taperne med et fall på 17,61 prosent til 117,00 kroner. Egenkapitalbevisene er fredag imidlertid notert eks. utbytte.

Eidesvik Offshore er ned 14,00 prosent til 4,30 kroner, mens Merkur Market-noterte Zwipe faller 12,24 prosent til 3,44 kroner.