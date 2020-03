Fallet avtar på Oslo Børs – Sissener-anbefalinger trekker opp

Nedgangen på Oslo Børs har avtatt siden den elendige utviklingen torsdag og ytterligere kraftig fall fredag morgen. Hovedindeksen innledet fredagen med et fall på mer enn 3 prosent, innen en time var fallet avtatt til 2,2 prosent, og nå, i lunsjtider, er hovedindeksen ned 1,6 prosent. Hovedindeksen står i 829,70 poeng.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis er så langt forbi 3,8 milliarder kroner.

Brent-oljeprisen er ned 2,8 prosent til 50,28 dollar pr. fat, WTI-oljen er ned 3,5 prosent til 45,45 dollar fatet. Som for aksjemarkedene er det frykt knyttet til coronaviruset som påvirker. Det er bekymringer for at virusets utbredelse vil gå ut over den globale oljeetterspørselen.

Ved børsslutt torsdag kostet nordsjøoljen 50,86 dollar.

Equinor er i lunsjtider fredag ned 1,5 prosent til 141,45 kroner. Oljegiganten er dermed ned rundt 11 prosent den seneste uken.

Aker BP er imidlertid opp 1,6 prosent til 222,20 kroner. Aksjen er en av de få Jan Petter Sissener løftet frem torsdag som en av fire anbefalinger. De tre andre var Ocean Yield, Europris og SATS. Alle fire er aksjer Sissener selv har satset på.

Ocean Yield stiger 1,2 prosent til 38,50 kroner. Europris stiger 1,8 prosent til 31,04 kroner. SATS er imidlertid ned 2,2 prosent til 23,65 kroner.

I tillegg er Norwegian på vei opp igjen, etter store kursfall tidligere denne uken. Flyaksjen korrigerer opp 12,5 prosent til 20,06 kroner. Den er likevel ned over 40 prosent den seneste uken, tynget av coronavirusets effekt på flybransjen samt bekymring rundt selskapets egne finanser. Aksjen er så langt fredag den femte mest omsatte på Oslo Børs.

Nest mest omsatte aksje etter Equinor er Nel, som er ned 3,4 prosent til 9,38 kroner.

Mowi er ned 1,6 prosent og DNB ned 3,0 prosent. Fredag er det besluttet i Høyesterett at DNB må betale rundt 350 millioner kroner til fondskunder.

Ellers har det igjen vært en meget travel dag hva gjelder resultatfremleggelser.

Borr Drilling meldte om et tap på 2,9 milliarder og riggsalg, og er ned 15,2 prosent til 20,17 kroner.

Arne Fredlys Hunter Group meldte om et overskudd på 16 millioner dollar og varslet at selskapet tror på kortvarig coronaeffekt. Aksjen er opp 3,4 prosent til 3,67 kroner.

Vistin Pharma økte inntektene med 40 prosent i fjerde kvartal og er opp 12,3 prosent til 6,76 kroner.

Element, der pengene rant ut i fjerde kvartal, er opp 3,6 prosent til 4,00 kroner.

Awilco LNG er opp 4,5 prosent til 1,74 kroner etter å ha meldt om overskudd i fjerde kvartal, mot underskudd i samme periode ett år tidligere.

SeaBird Exploration faller imidlertid 7,4 prosent til 40 øre. Seismikkselskapet tredoblet underskuddet i fjerde kvartal.