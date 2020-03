Nytt ras på Wall Street – Største fall siden finanskrisen

Aksjemarkeder globalt og i USA fortsetter å slite som følge av coronaviruset og frykten for effekten det vil ha på den globale økonomien.

Stadig nye tilfeller

New Zealand og Nigeria rapporterte over natten sine første tilfeller av viruset. Videre til Sør-Korea er det blitt bekreftet 500 nye tilfeller. I Kina ser det ut til at viruset kontraherer noe ettersom landet kun har rapportert om 327 nye tilfeller, som utgjør det laveste daglige antallet siden 23. januar.

Støtte fra Fed og Powell

USAs sentralbanksjef Jerome Powell uttalte fredag i lys av den dårlige uken at Fed kommer til å fatte nødvendige stimulerende tiltak dersom det blir behov for det. Videre uttalte Powell at den amerikansk økonomi fortsatt anses som god.

–Det smeller kraftig nå fordi aksjemarkedet tidligere la på seg mye på veldig kort tid.

Det sa Liz Ann Sonders, sjefsinvesteringsstrateg hos Charles ifølge CNBC. Videre fremhevet Sonders at hedgefond, tradingalgoritmer og de kvantitative alle handler på moment.

Til korreksjonsnivå på rekordtid

Dow Jones stengte den 12. februar til ny toppnotering, og det tok indeksen snaue seks dager å falle fra all-time high til korreksjonsnivåer.

– Folk har hele tiden regnet med at markedet skal hente seg inn igjen etter små fall. Denne gangen er det annerledes, og det får folk merke, sa Patrick Hennessy, sjeftrader hos IPS Trading Capital til CNBC.

Massivt ukentlig tap

På ukesbasis er Dow Jones og S&P 500 ned henholdsvis 14 og 13 prosent. Det representerer den største ukentlige nedgangen siden finanskrisen. Nasdaq Composite er på sin side ned 12,3 prosent denne uken.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 1,39 prosent til 25.409,76 poeng.

Av de 30 selskapene som inngår i indeksen, endte syv av selskapene i grønt torsdag. Bankkjempene JP Morgan og Goldman Sachs stengte ned henholdsvis 4,42 og 1,79 prosent. Førstnevnte ble forøvrig dagens taper. Dagens vinner ble oljeselskapet Exxon Mobile, med en oppgang på 3,43 prosent.

Tech-selskapene Apple og Microsoft endte dagen ned og opp 0,06 og 2,42 prosent. Videre endte flyprodusenten Boeing som en av dagens tapere med en nedgang på 4,24 prosent.

S&P 500 endte ned 0,82 prosent til 2.954,20.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 8.567,37, opp 0,01 prosent.

Tesla falt 1,62 prosent under ukens siste handelsdag. Facebook og Amazon endte opp og ned 1,43 og 0,03 prosent.

Frykt, olje, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 7,87 prosent til 42,24.

Indeksen nådde dermed sitt høyeste nivå siden februar i 2018.

Oljeprisen fortsetter i likhet med verdens børser nedover. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 50,50 og 45,06 dollar – ned henholdsvis 3,22 og 4,31 prosent.

Gullprisen er ned 3,60 prosent, og en unse gull koster 1.583,40 dollar.

Sjeldent ser man så store dagsutslag i gullprisen.

Tremånedersrenten falt 24,8 basispunkter til 1,277 prosent.

Renten på 2-åringen falt 27,7 basispunkter til 0,876 prosent.

10-åringen falt 13,5 basispunkter til 1,129 prosent.

30-åringen falt 14,7 basispunkter til 1,654 prosent.