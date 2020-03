Børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,86 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,93 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 2,98 prosent, og CSI 300 styrkes 3,20 prosent. Hang Seng i Hong Kong er opp 0,72 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,70 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,33 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller derimot 0,77 prosent.

Industritall

Børsoppgangen kommer til tross for skuffende PMI-tall fra Kina mandag morgen.

PMI for industrien i Kina endte i februar på 40,3, ned fra 51,1 i januar, viser tall fra Caixin og Markit Economics.

Analytikerne hadde ifølge CNBC på forhånd ventet en indeks på 45,7.

Den offisielle PMI-indeksen for kinesisk industri i februar kom lørdag inn på 35,7. Her var det på forhånd ventet en indeks på 46,0.

– Kinas PMI for industrien i februar på 35,7 er sammenlignbart med den typen nivåer vi ser under finanskriser, sier sjeføkonom i Australia and New Zealand Banking Group, Richard Yetsenga, til CNBC.

– Selv om kinesiske bedrifter nå starter opp igjen driften, driver de aller fleste langt under maks kapasitet, og fortsatt er det mange restriksjoner på hvor folk kan bevege seg, påpeker han.

Coronaspredning

Antall døde av coronaviruset har ifølge NTB nå passert 3.000 på verdensbasis.

Samtidig rapporteres det om rekordfå nye smittetilfeller i Kina siden slutten av januar, og myndighetene i landet melder mandag om 42 nye dødsfall.

Myndighetene i Sør-Korea melder om nesten 500 nye smittetilfeller. Det er det landet utenom Kina som er hardest rammet av viruset, og cirka 4.000 sørkoreanere er nå smittet.