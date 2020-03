Oslo Børs fyker opp i åpningen

(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner markant opp mandag morgen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 855,02, opp 2,99 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 3,56 prosent til 51,44 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 3,49 prosent til 46,51 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 49,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

I slutten av denne uken vil det avholdes møter i Opec og Opec+.

«Opec+-møtene møter denne uken i et planlagt møte for å bestemme tilbudspolitikk, der det er bredt ventet at kartellet vil kutte 1 million fat pr dag på dette møtet», skriver OCBC-analytikere i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Flere av nøkkelmedlemmene i Opec vurderer ifølge nyhetsbyrået nå et ytterligere produksjonskutt i andre kvartal, etter at coronavirusutbruddet sprer frykt om at viruset vil påvirke oljeetterspørselen.

«Samtidig som at coronaviruset blir mer spredt og truer med å avspore energietterspørselen, kreves et dypere produksjonskutt en det som var foreslått i februar», legger OCBC-analytikerne til, ifølge Platts.

Equinor klatrer 5,70 prosent til 149,30 kroner, mens Aker BP styrkes 4,56 prosent til 231,80 kroner.

Stiger markant

Dagens hittil mest omsatte aksje, Nel, stiger hele 12,75 prosent til 10,87 kroner mandag morgen. Aksjen er imidlertid fortsatt ned drøyt 19 prosent de siste syv dagene.

Også Norwegian henter inn igjen litt av fallet, og aksjen styrkes 7,47 prosent til 20,35 kroner. Norwegian er den siste uken likevel ned over 43 prosent.

Shearwater Geoservices, hvor GC Rieber Shipping eier 19 prosent, er tildelt en 3D-undersøkelse og fast track-prosesseringsprosjekt i Svartehavet av Total E&P Bulgaria B.V.

GC Rieber Shipping stiger 24,38 prosent til 9,95 kroner.

Electromagnetic Geoservices (EMGS) stiger 20,00 prosent til 1,38 kroner. Selskapet kunne fredag melde at de er tildelt en intensjonsavtale verdt minst 34 millioner kroner.

Seabird Exploration har fått en forlengelse for «Petrel Explorer», og aksjen stiger 11,88 prosent til 0,43 kroner.

Shelf Drilling topper foreløpig vinnerlisten, med en oppgang på 24,69 prosent til 19,95 kroner. Det er imidlertid kun omsatt aksjer i selskapet for en drøy tusenlapp.

Shelf la i morges frem tall for andre kvartal, som viste en dobling av underskuddet. Selskapet løftet imidlertid topplinjen 21 prosent sammenlignet med kvartalet før.

I rødt

Taperlisten er kort mandag morgen. Atlantic Sapphire topper med et fall på 18,20 prosent til 90,80 kroner.

Selskapet meldte lørdag at de har opplevd høy dødelighet på ett av selskapet vekstssystemer i Danmark, og omtrent 227.000 fisk skal ha gått tapt.

Awilco LNG er ned 7,61 prosent til 1,70 kroner. Pareto Securities nedgraderer i dag sitt kursmål på aksjen fra 3,3 til 2,0 kroner og gjentar sin hold-anbefaling.