Deglobalisering også i Norge?

Selv med den pene starten på børsuken, har selvsagt ikke coronaviruset sluppet taket på økonomien.

Nå begynner varslene om økonomisk motgift å melde seg. Størst kraft er det i Fed-sjef Jerome Powells varsel fredag kveld, et klart signal om at renten kan bli kuttet allerede 18. mars, kanskje til og med før.

Bank of Japan varsler økt likviditet, og hinter om opptrapping av kvantitative lettelser.

Diskusjonen om kvantitative lettelser versus helikopterpenger på Norges Banks fagblogg Bankplassen er ikke et tilsvarende signal om at Norges Bank vil gi slipp på alle hemninger. Om det blir behov for økt stimulans, vil Norges Bank trolig kutte renten én gang, og satse på at finanspolitikken gjør resten.

Den økonomiske stimulansen skal motvirke de to kraftigste økonomiske effektene av coronaviruset: oppbremsingen av økonomisk aktivitet i seg selv, i hovedsak et forbigående problem, og endringen av økonomiske strukturer, som vil være et varig eller langsiktig problem.

Mellom 40 og 50 prosent av komponentene i elektriske og elektroniske produkter fra Japan, Hong Kong, USA, Tsjekkia, India og Sør-Korea kommer fra Kina. Selv om Kinas produksjon er i ferd med å starte opp igjen, er kjøperne av komponenter utenfor Kina blitt smertelig klar over hvor sårbare de har gjort seg.

«Coronaviruset er en påminnelse om at den økonomiske politikk vi har lent oss på det siste tiåret ikke er robust. Globaliseringen gir kortvarige gevinster, mens de negative langsiktige effektene begynner nå å merkes i større grad. Vi tror coronautbruddet vil få langsiktige effekter og forsterke deglobaliseringen», skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen i sin månedsrapport.

I forrige uke kom sjeføkonom Øystein Dørum i NHO med lignende vurderinger. Men der Dørum og NHO brukte 24 sider av publikasjonen Økonomisk overblikk på norsk økonomi og coronaproblemene, viet de 50 sider til et helt annet tema, norske offentlige utgifter.

Er utgiftsnivået bærekraftig over tid? Brukes ressursene i offentlig sektor best mulig?

Det første spørsmålet besvarer Dørum kort: Nei, trolig ikke. Det andre spørsmålet bruker han mer tid på.

«Det er vanskelig å hevde noe annet enn at vår måte å organisere oss på har vært smart», mener Dørum, som karakteriserer norsk offentlig sektor som «veldrevet og effektiv».

Men vi står foran eldrebølgen, og oljeinntektene vil synke, først relativt, så absolutt. NHO anslår at dette krever 1,2 prosentpoeng høyere skatt innen 2030 bare for å opprettholde dagens velferdsnivå. Og ambisjonen er stort sett å heve velferdsnivået, ikke å holde stand.

For å unngå en for stor skatteøkning, anbefaler NHO at mer av velferdstjenestene finansieres av den enkelte, og at private overtar mer av produksjonen av velferdstjenestene. «Samlet sett bør det ikke være oppgavens viktighet som avgjør om den skal produseres i offentlig eller privat regi, men hvilken sektor som mest effektivt kan utføre produksjonen».

Prinsipielt sett er dette samme avveining som verdens produsenter har foretatt, når de har satt ut produksjon av komponenter til Kina. Det har ganske enkelt vært billigst.

Eksemplene på vellykket privatisering av offentlige tjenester i Norge er mange. Også eksempler på tilbakeslag begynner å melde seg. Kollapsen for ambulanseflytjenesten i Nord-Norge er det politisk mest brennbare tilfellet. I Oslo viste problemene i renovasjonstjenesten hvor dårlig tjenesten kan bli, hvis privatiseringen gjennomføres uten plan og kontroll. Innen veibygging har man oppnådd både kostnadssprekk og forsinkelser, og prosjekter som var ferdige under budsjett og før fristene.

Bildet er blandet, og en større andel av dagens offentlige tjenester vil helt sikkert bli privatisert i årene som kommer. Frem til neste stortingsvalg vil likevel diskusjonen stå mellom lønnsomhet og sårbarhet. Alle parter og partier er på vei ned i skyttergravene.