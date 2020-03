Negativt nytt tynger lakseaksje – faller 15 prosent

Oslo Børs åpnet opp hele 3,5 prosent mandag morgen.

Ved lunsjtider er imidlertid hele oppgangen spist opp, og hovedindeksen står nå i 829,25, ned 0,11 prosent. Det er hittil omsatt aksjer for 3,9 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen formiddag opp 1,19 prosent til 50,26 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,00 prosent til 45,39 dollar fatet.

I slutten av denne uken vil det avholdes møter i Opec og Opec+.

«Opec+-møtene møter denne uken i et planlagt møte for å bestemme tilbudspolitikk, der det er bredt ventet at kartellet vil kutte 1 million fat pr dag på dette møtet», skriver OCBC-analytikere i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Flere av nøkkelmedlemmene i Opec vurderer ifølge nyhetsbyrået nå et ytterligere produksjonskutt i andre kvartal, etter at coronavirusutbruddet sprer frykt om at viruset vil påvirke oljeetterspørselen.

«Samtidig som at coronaviruset blir mer spredt og truer med å avspore energietterspørselen, kreves et dypere produksjonskutt en det som var foreslått i februar», legger OCBC-analytikerne til, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor stiger 2,58 prosent til 144,90 kroner, mens Aker BP er opp 1,62 prosent til 225,30 kroner.

Faller kraftig

Dagens største taper er Merkur Market-noterte Atlantic Sapphire, som nå faller 14,41 prosent til 95,00 kroner.

Selskapet meldte lørdag at de har opplevd høy dødelighet på ett av selskapet vekstssystemer i Danmark, og omtrent 227.000 fisk skal ha gått tapt.

– Risikoen i caset øker når noe slikt skjer og det er nok det investorene reagerer på, sier Pareto-analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen til Finansavisen.

Ellers faller Q-Free 13.43 prosent til 5,80 kroner, mens Observe Medical er ned 9,88 prosent til 8,00 kroner.

Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling faller nye 8,86 prosent til 17,57 kroner, og fallet de siste syv dagene er dermed oppe i 48 prosent.

Klatrer

Dagens foreløpig nest mest omsatte aksje, Nel, stiger 4,04 prosent til 10,04 kroner. Aksjen fikk imidlertid hard medfart i forrige uke, og er fortsatt ned drøyt 25 prosent de siste syv dagene.

En annen aksje som falt kraftig i forrige uke er Norwegian, som mandag formiddag er opp 2,40 prosent til 19,39 kroner. Flyaksjen er den siste uken ned over 46 prosent.

Shearwater Geoservices, hvor GC Rieber Shipping eier 19 prosent, er tildelt en 3D-undersøkelse og fast track-prosesseringsprosjekt i Svartehavet av Total E&P Bulgaria B.V.

GC Rieber Shipping stiger 12,50 prosent til 9,00 kroner.

Electromagnetic Geoservices (EMGS) stiger 13,48 prosent til 1,31 kroner. Selskapet kunne fredag melde at de er tildelt en intensjonsavtale verdt minst 34 millioner kroner.

Shelf Drilling topper foreløpig vinnerlisten, med en oppgang på 7,81 prosent til 17,25 kroner. Det er imidlertid kun omsatt aksjer i selskapet for en drøy tusenlapp.

Shelf la i morges frem tall for andre kvartal, som viste en dobling av underskuddet. Selskapet løftet imidlertid topplinjen 21 prosent sammenlignet med kvartalet før.