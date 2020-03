Svakere dollar på renteutsikter

Etter en tøff uke, var det tid for en pust i bakken mandag. Oljeprisen steg og Oslo Børs lå stort sett i pluss. Også kronen vendte litt sterkere. I forrige uke var kursen tidvis over 9,40 mot dollar. Mandag var kursen 9,36. Mot euro var det ingen tilsvarende kronestyrking.

Foruten oljeprisen, var utslaget mot dollar gitt av dollarsvekkelsen etter Fed-sjef Jerome Powells rentehint fredag kveld. Mandag svekket dollaren seg i gjennomsnitt med 0,2 prosent mot øvrige G10-valutaer utenom pundet. Ikke bare sank amerikanske markedsrenter på Feds signal, men rentesignalet oppfattes også som et varsel om en koordinert innsats mot de økonomiske skadevirkningene av coronaviruset. Dermed sank interessen for trygge valutahavner noe.

Også Bank of Japan og Bank of England har nå vært ute med meldinger om tiltak for å roe markedene og holde etterspørselen oppe. For pundet ga dette et ras til svakeste kurser siden oktober, ifølge Bloomberg.

Også i eurosonen skjer ting. EU-kommisjonen signaliserer at Italia vil få lov til å øke sitt allerede voksne budsjettunderskudd for å demme opp for økonomiske problemer etter store smitteutbrudd. Citi Research anslår at corona har tippet Italia over i en solid resesjon i første halvår i år.