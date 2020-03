Etterlengtet opptur på Oslo Børs

Etter en uke der hovedindeksen på Oslo Børs falt 11,4 prosent ble det en etterlengtet oppgang mandag.

Godt hjulpet av oppgangen i oljeprisen steg hovedindeksen 0,4 prosent til 833,83.

30 av de 50 mest omsatte aksjene steg. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 8,0 milliarder kroner.

Oljeprisen steg

Da Oslo Børs stengte var Brent-oljen opp 1,9 prosent til 50,60 dollar, mens den amerikanske lettoljen var opp 2,4 prosent til 46,02 dollar. Da Oslo Børs stengte fredag kostet et fat Brent-olje 49,70 dollar, mens lettoljen ble handlet til 44,74 dollar pr. fat.

Equinor steg 2,3 prosent til 144,55 og var dagens mest omsatte aksje.

Nel var nest mest omsatt og steg 5,5 prosent til 10,18 kroner.

Norwegian var opp beskjedne 1,3 prosent til 19,18 kroner.

Vinnerer og tapere

Merkur Market-noterte aksjer toppet både vinner- og taperlisten.

TargetEveryOne steg 35,8 prosent til 1,10 kroner, mens Black Sea Property falt 37,50 prosent til 2,5 kroner. Omsetningen i de to aksjene var på henholdsvis 87.467 og 23.590 kroner

Atlantic Sapphire falt 16,2 prosent til 93,0 kroner, etter at det meldte at det var i diskusjoner med en ledende finansintitusjon i USA om finansiering av størrelsesorden 210 millioner dollar, tilsvarende knappe 2,0 milliarder kroner. Pengene skal finansiere utestående gjeld og bistå med fremtidige utvidelser av oppdrettsanleggene på land Miami, het det i børsmeldingen.

Et av vilkårene for at finansieringen skal komme på plass er at selskapet flyttes fra Merkur Market og tas opp til notering på Oslo Børs innen utgangen av 2020.

poLight ble dagens vinner på Oslo Børs, med en oppgang på 16,70 prosent til 56 kroner, fulgt av Element med en oppgang på 13,7 prosent.

Electromagnetic Geoservices (EMGS) kunne fredag melde at de var blitt tildelt en intensjonsavtale på minst 34 millioner kroner. Mandag steg aksjen 13,9 prosent til 1,30 kroner

Seabird Exploration meldte mandag at det hadde fått en forlengelse for «Petrel Explorer». Aksjen steg 11,9 prosent fra start mandag, men roet seg ned til en oppgang på 1,0 prosent til 0,39 kroner.

Shelf la frem tall for andre kvartal mandag, som viste en dobling av underskuddet. Selskapet løftet imidlertid topplinjen med 21 prosent sammenlignet med kvartalet før. Aksjen steg 5,9 prosent til 16,95 kroner.

PCI Biotech endte opp 12,0 prosent til 42,10 kroner.

Tre aksjer til ny bunnrekord

Borr Drilling fortsatte ned 11,0 prosent til 17,16 kroner og ny all-time low.

Walenius Wilhelmsen falt 1,8 prosent til 16,88 kroner og ny all-time low.

Zenith Energy endte ned 13,4 prosent til 0,10 kroner og ny all-time low.