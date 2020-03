Ellevill oppgang på Wall Street

Aksjemarkedet i USA steg omsider mandag etter å ha opplevd sin verste uke siden finanskrisen forrige uke som følge av frykt for coronaviruset.

-Markedet har vært vandt med å kjøpe på et hvert tegn til svakhet, men det krever mer mot nå. Det sa Keith Buchanan, porteføljeforvalter hos Globalt til CNBC.

Volatiliteten herjet

Mandagens volatilitet gjenspeilet nattens handel av Dow futures som handlet innenfor et intervall på 1.000 poeng. Svingningene kom til syne også i opprinnelig handel. Indeksene åpnet alle opp over en prosent, men falt siden i minus. Stemningen har derimot snudd igjen og alle de ledende indeksene stengte kraftig opp.

Tror på dobbelt rentekutt

De tre indeksene befant seg forrige uke i korreksjonsterritorium etter at alle falt mer enn ti prosent, som utgjorde den største ukentlige nedgangen siden oktober i 2008. Nedgangen forrige uke kom som følge av en sterk økning i antall corona-tilfeller utenfor Kina. Banken Goldman Sachs er ute mandag og melder at oppgangen i dag kom som følge av at markedet priser inn et dobbelt rentekutt, det vil si 50 basispunkter. Videre tror Goldman Sachs på ytterligere rentekutt utover andre kvartal. Også andre sentralbanker har vært ute og varslet stimulerende tiltak, blant dem Japan.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 4,73 prosent til 26.611,98. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte samtlige i grønt ved ukens første handelsdag. Dagens suverene vinner ble Apple med en oppgang på hele 9,31 prosent. På plassen bak befant Walmart seg med en oppgang på 7,61 prosent. Konkurrent av førstnevnte, Microsoft endte på sin side dagen opp 6,65 prosent.

Oljegigantene Exxon og Chevron steg også bredt med en oppgang på henholdsvis 4,78 og 3,58 prosent. Flyprodusenten Boeing stengte opp 5,04 prosent. Bank-kjempene Goldman Sachs og JP Morgan stengte opp henholdsvis 4,35 og 4,74 prosent.

S&P 500 endte opp 4,61 prosent til 3.090,51.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 8.952,17, opp 4,49 prosent.

Elbilprodusenten Tesla steg kraftig, og endte opp hele 11,32 prosent. Facebook stengte opp litt mer beskjedne 2,06 prosent, mens Amazon stengte opp 3,72 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 20,94 prosent til 31,54.

Oljeprisen stiger også kraftig som følge av håp om nye omfattende produksjonskutt fra OPEC. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 52,46 og 47,20 dollar. Opp henholdsvis 5,62 og 5,45 prosent.

Gullprisen er opp 1,58 prosent, og en unse gull koster 1.591,40 dollar.

Tremånedersrenten falt 8,9 basispunkter til 1,206 prosent.

Renten på 2-åringen falt 1,2 basispunkter til 0,915 prosent.

10-åringen forholdt seg uendret på 1,566 prosent.

30-åringen steg 2,1 basispunkter til 1,699 prosent.