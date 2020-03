(Saken oppdateres)

I Japan faller Nikkei 1,00 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,14 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,52 prosent, og CSI 300-indeksen er opp 0,35 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger marginale 0,03 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,40 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,69 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,47 prosent.

Rentekutt

Australias sentralbank senker renten til et rekordlavt nivå for å motvirke den negative økonomiske effekten av coronaviruset.

Renten ble kuttet med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent.

«Coronavirusutbruddet i utlandet har for tiden en betydelig effekt på den australske økonomien, spesielt i utdannings- og reisesektorene», skriver Philip Lowe i Reserve Bank of Australia (RBA) i en kommentar, og påpeker at sentralbankstyret har funnet det hensiktsmessig å lette pengepolitikken for å gi støtte til sysselsetting og økonomisk aktivitet.

HSBCs Paul Bloxham sier til CNBC at den australske sentralbanken har beveget seg fort.

– Det viktigste spørsmålet er om dette, globalt sett, er forspranget til at mange andre sentralbanker vil følge etter? RBA er ledende når det gjelder.. å levere ett kutt. Jeg vet ikke hvor effektivt det kommer til å bli, påpeker han.