Oslo Børs åpner rett opp

Oslo Børs fortsetter oppturen tirsdag.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 859,24, opp 3,05 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,05 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,14 prosent til 52,49 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,51 prosent til 47,63 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 50,60 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Luften er full av forventninger om at G7-finansministre og sentralbanker vil støtte de finansielle markedene, og at Opec vil stramme inn tilbudet som en respons på etterspørselssjokket drevet av viruset, sier markedsstrateg i AxiCorp, Stephen Innes, ifølge TDN Direkt.

I uttalelsen, som ventes offentliggjort tirsdag eller onsdag, vil G7-landene ifølge nyhetsbyrået forplikte seg til å samarbeide om å dempe skadene av koronaviruset på deres økonomier.

Fokus er også rettet mot Opec+ sitt møte i Wien 5. og 6. mars, der det er ventet at oljekartellet vil annonsere dypere oljeproduksjonskutt.

Equinor stiger 2,63 prosent til 148,35 kroner, mens Aker BP er opp 3,03 prosent til 231,30 kroner.

Stiger markant

Nel er dagens mest omsatte aksje og stiger nå 9,14 prosent til 11,11 kroner, mens PCI Biotech klatrer 12,83 prosent til 47,50 kroner.

Merkur Market-noterte Atlantic Sapphire styrkes 13,98 prosent til 106,00 kroner.

Dagens hittil største vinner er Aega, som styrkes 27,78 prosent til 1,38, etterfulgt av Merkur Market-noterte Target Every One, som styrkes 18,18 prosent til 1,30 kroner.

Telenor har i forbindelse med sin kapitalmarkedsdag lagt frem nye finansielle ambisjoner. Aksjen stiger 2,68 prosent til 155,00 kroner.

Mowi styrkes 2,57 prosent til 199,65 kroner. Selskapet meldte i morges at de sammen med Alphabet X sitt datterselskap, Tidal, de siste tre årene har utviklet og testet et nytt sensorsystem. Nå skal det testes på Mowi-anlegg og er klart for kommersiell validering.

I rødt

Taperlisten på Oslo Børs er svært kort tirsdag morgen.

SAS kunne i morges melde at de nå trekker 2020-guidingen, samtidig som de reduserer kapasiteten på ruter i Europa og Skandinavia, samt kutter flyvninger til Hongkong. Flyaksjen faller 0,21 prosent til 9,60 kroner.

Dagens største taper er Salmones Camanchaca, som svekkes 9,20 prosent til 63,20 kroner.