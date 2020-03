Kronen blant valutavinnerne

Toppmøtet blant G7-landene ble ikke den forløsende og beroligende meldingen man kunne håpet på. Finansministrene lover å ta grep for å verne sine land og global økonomi, men kom ikke med noen konkrete meldinger om hvordan.

Sentralbankene fortsetter samtidig å berolige markedene. Fra ESB er meldingen nå at de langsiktige bankutlånene, TLTRO, kan bli brukt for å holde etterspørselen og aktiviteten oppe. Foreløpig er det imidlertid ikke diskutert eller besluttet hvordan og i hvor stort omfang dette kan skje.

Helt på tampen av sin karriere som Bank of England-sjef, varsler Mark Carney at hans sentralbank er rede til å ta «alle nødvendige grep» for å hjelpe britisk økonomi gjennom corona. Carney varsler også at avklaringen vil skje raskt.

Bank of Japan har gjennomført sin andre likviditetstilførsel på to dager ved å kjøpe 500 milliarder yen i statsobligasjoner.

Norges Bank har til nå vært taus om effektene av coronaviruset og hvilke vurderinger sentralbanken gjør seg om behovet for mer stimulans. Til Finansavisen sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen at sentralbanken følger utviklingen tett, men viser til rentemøtet om to uker for eventuelle budskap eller grep.

Norske kroner var blant valutavinnerne i går, men ble overgått av svenske kroner.