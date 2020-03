Virusfrykten øker - Wall Street stupte tross kraftig rentekutt

Børsene åpnet ned en drøy prosent før den amerikanske sentralbanken varslet rentekutt klokken 16. Da var indeksene på Wall Street solid i grønt, før de fra klokken 17 falt i minus igjen. Utover kvelden utviklet fallet seg og alle de tre ledende indeksene stengte ned omtrent tre prosent.

Den amerikanske sentralbanken kuttet tirsdag renten med 0,5 prosentpoeng til intervallet 1,00 til 1,25 prosent.

Kuttet i renten skyldes covid-19-viruset, og er et forsøk på å beskytte økonomien mot negative virkninger. Covid-19-viruset medfører brems i veksten og flere bedrifter påvirkes. Samtidig begrunnes det med at finansmarkedene er ustabile.

Det har blitt bekreftet 91 tilfeller av covid-19-viruset totalt i USA. To av tilfellene har blitt registrert i New York. Det har ført til at SAR Academy og SAR High School stengte skolene tirsdag.

I en pressemelding opplyste G7-nasjonene at de følger viruset tett og vil sikre stabilitet og økonomisk vekst. Det kom ikke frem noen konkrete tiltak, noe som skuffet investorene.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 2,94 prosent til 25.917,4 og er med det ned 9,2 prosent i år.

Kun ett av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Coca-Cola var dagens vinner og eneste selskap med en oppgang som var på 0,3 prosent.

Amerian Express toppet taperlisten med et fall på 5,2 prosent.

Kjente selskaper som Boeing og Nike falt henholdsvis 3,1 og 1,9 prosent.

Selv om WTI-oljen var opp tirsdag, stupte Exxon Mobil 4,8 prosent. Nedgangen kom i kjøvannet av at Exxon Mobil tirsdag ba om en strammere regulering av klimagassmetan og tilbød sine egne interne regler som en modell for selskaper og lovgivere over hele verden.

S&P 500 endte ned 2,81 prosent til 3.003,4. Det vil si at indeksen har falt syv prosent hittil i år.

Dagens vinner ble verdens største gullgruveselskap Newmont som hoppet 6,1 prosent. Oppgangen kom etter at selskapets konsernsjef utnevnte ny visepresident. John Barker blir ny visepresident for forretningsutvikling. Barker har over 30 år med global gruveerfaring som omfatter mange viktige elementer i gruveverdenen.

På motsatt side var Unum Group øverst på taperlisten etter et fall på ni prosent.

Investorlegende kjøpte flyaksjer

Teknologitunge Nasdaq Composite stupte 2,99 prosent til 8.684,1. Indeksen har dermed falt 3,2 prosent siden nyttår.

Facebook falt 5,4 prosent, mens Apple stengte ned 3,2 prosent og Amazon falt 2,3 prosent.

Netflix var ned 3,2 prosent, mens Alphabet (Google) endte ned 3,5 prosent.

Inne på vinnerlisten var Tesla som klatret beskjedne 0,3 prosent til 745,5 dollar. Morgan Stanley-analytiker Adam Jonas som har et kursmålet på 500 dollar per aksje går hardt ut mot Tesla tirsdag.

«Selv før vi tar hensyn til konsekvensene av coronaviruset, forventer vi at første kvartal 2020 vil være betydelig svakere. Det er blant annet fordi Tesla satser i Kina og at selskapet møter potensiell svakere etterspørsel i visse europeiske markeder etter et sterkt fjerde kvartal», skriver Jonas.

Delta Air Lines, en av verdens største flyselskapet, falt 2,1 prosent tirsdag til 46,16 dollar. Den siste måneden har aksjen falt 20,3 prosent. Warren Buffet benyttet anledningen til å kjøpe billige flyaksjer. I forrige uke kjøpte investorlegenden aksjer for 45,3 millioner dollar. Handelen ble gjort til en gjennomsnittskurs på 46,4 dollar.

Dagens vinner ble Inovio Pharmaceuticals med en oppgang på 69,7 prosent.

Høyest på taperlisten var Spherix, som stupte 36,6 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 11,9 prosent til 37,4.

Gullprisen var opp 2,75 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.638,6 dollar.

Oljeprisen snudde i løpet av kvelden til minus og var for dagen ned omtrent 0,5 prosent etter virusfrykt.

3-måneders falt 25,8 basispunkter til 0,940 prosent.

Renten på 2-åringen falt 19,4 basispunkter til 0,717 prosent.

10-års renten falt 15,7 basispunkter til 1,010 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på ti basispunkter til 1,623 prosent.