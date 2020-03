Børsfall i Kina etter overraskende rentekutt

I Japan stiger Nikkei 0,10 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,11 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,52 prosent, og CSI 300 faller 0,64 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 0,24 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 2,33 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 1,71 prosent og Straits Times i Singapore er ned 0,11 prosent.

Rentekutt

Den amerikanske sentralbanken tok tirsdag krisegrep og kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til intervallet 1,00 til 1,25 prosent.

Det skjedde to uker før det planlagte Fed-møtet, og er første gang banken kutter renten mellom rentemøter siden finanskrisen i 2008.

Kuttet skyldes covid-19-viruset, og er et forsøk på å beskytte økonomien mot negative virkninger. Samtidig begrunnes det med at finansmarkedene er ustabile.

Til tross for kuttet raste de amerikanske børsene tirsdag kveld.

«Det økonomiske problemet er frykten for å bli smittet av viruset, og frykten, den vil skade økonomien», skriver strateg i Commonwealth Bank of Australia, Joseph Capurso, i en morgenrapport, ifølge CNBC.

«Sentralbankers rentekutt kan ikke fjerne frykten for å bli smittet, og økonomier verden rundt vil uansett bli forstyrret», skriver strategen, som mener at finansmarkedene mest sannsynlig er for optimistiske til utsiktene til den globale økonomien.

Færre smittede

Kina melder ifølge NTB at 38 mennesker er omkommet av coronavirus det siste døgnet. Samtidig fortsetter fallet i antall nye smittede, og onsdag er 119 nye tilfeller av smitte registrert.

I Sør-Korea meldes det om om 516 nye smittetilfeller onsdag og fire flere døde.