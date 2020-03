(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpnet ned onsdag morgen, men stemningen har nå snudd.

Etter en times handel står hovedindeksen i 864,02, opp 0,57 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Den amerikanske sentralbanken tok tirsdag krisegrep og kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til intervallet 1,00 til 1,25 prosent. Til tross for kuttet raste de amerikanske børsene tirsdag kveld.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,40 prosent til 52,07 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,59 prosent til 47,61 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 52,47 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Opec og Opec+ vil torsdag og fredag møtes, og det er forventet at det vil vedtas et produksjonskutt på ytterliger 1,0 million fat pr. dag. Allerede er det vedtatt kutt på 1,7 million fat frem til slutten av mars.

Pareto Securities mener ifølge TDN Direkt at det ikke blir en lett oppgave for Opec fremover, ettersom gruppen må bli enige om dypere kutt for andre kvartal etter lagerbygging i første kvartal. De mener også at Libya er et enormt «wild card».

«Avgjørelsen fra Opec+ ville blitt mest meningsfull dersom Saudi-Arabia forpliktet seg til å kutte produksjonen proporsjonalt til enhver oppblomstring i libysk produksjon», skriver de i en oppdatering, ifølge nyhetsbyrået.

Meglerhuset estimerer at i tillegg til å forlenge den eksisterende kuttavtalen, så må Opec+ være villige til å kutte 1,25 millioner fat pr. dag eller mer for å kompensere for en full innhenting i Libysk produksjon samt å balansere andre kvartal.

Equinor er ned 1,58 prosent til 146,00 kroner, mens Aker BP svekkes 1,21 prosent til 229,20 kroner.

Samarbeid

Nel er dagens hittil mest omsatte aksje. Etter å ha falt i åpningen, stiger den nå 0,26 prosent til 11,60 kroner.

Selskapet meldte i morges at de nå har inngått et samarbeid med Kværner om grønne hydrogenprosjekter. Kværner er opp 7,44 prosent til 9,32 kroner.

Opptur

Magnora stiger onsdag morgen 24,14 prosent til 10,80 kroner. Selskapets styre meldte i morges at de har besluttet å betale et utbytte på 0,25 kroner pr. aksje i mars.

2020 Bulkers er opp 6,67 prosent til 64,00 kroner på høyt volum.

2020 Bulkers-sjefen sier til Finansavisen at de nå venter en kraftig bedring av tørrlastmarkedet fra andre kvartal.

Aksjen som foreløpig stiger mest er Storm Real Estate, som styrkes 33,33 prosent til 2,00 kroner. Det er imidlertid kun omsatt Storm-aksjer for drøyt 14.000 kroner.