Borr Drilling stuper til nye bunner

Onsdag ved lunsjtider står hovedindeksen på Oslo Børs i 865,72 poeng, opp 0,76 prosent.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 52,53 dollar, opp 1,27 prosent. Opec og Opec+ vil møtes torsdag og fredag, og det er forventet at det vil vedtas et produksjonskutt på ytterligere 1,0 million fat pr. dag. Det er allerede vedtatt et kutt på 1,7 millioner fat frem til slutten av mars.

Pareto Securities mener ifølge TDN Direkt at det ikke blir en lett oppgave for Opec fremover, ettersom gruppen må bli enige om dypere kutt for andre kvartal etter lagerbygging i første kvartal. De mener også at Libya er et enormt «wild card».

Equinor-aksjen stiger 0,1 prosent til 148,50 kroner.

Borr Drilling

SEB jekker ned anbefalingen på Borr Drilling-aksjen fra kjøp til hold, mens kursmålet senkes med hele 60 kroner, fra 75 til 15 kroner.

«Selv om Borr ser på muligheter for salg av rigger eller økt giring, ser vi ytterligere egenkapital som den mest bærekraftige løsningen», skriver SEB, ifølge TDN Direkt.

SEB ser et likviditetsbehov på over 100 millioner dollar i selskapet på kort sikt.

Aksjen faller 5,6 prosent til 15,10 kroner, og har onsdag formiddag vært nede i rekordlave 14,75 kroner.

NEL + Kværner

NEL og Kværner har identifisert en rekke prosjekter de vil gå sammen om i tiden som kommer, opplyser selskapene i børsmeldinger.

NEL og Kværner har allerede begynt med å utvikle en standardisert 20 megawatt H2 produksjonsmodul. Det skal også utvikles et standardisert design for store moduler for å kunne møte etterspørselen etter større anlegg.

NEL stiger 2,8 prosent til 11,89 kroner mens Kværner klatrer 8,1 prosent til 9,38 kroner.

Pareto-analytiker Gard Aarvik er ute med en analyse hvor han opprettholder sin salgsanbefaling og kursmål på 6 kroner for NEL-aksjen.

Magnora

Styret i Magnora har bestemt at selskapet skal betale ut utbytte på 0,25 kroner pr. aksje som skal betales i mars.

Magnora venter pr. nå at de vil betale ut ytterligere kvartalsvise utbytter på 0,25 kroner pr. aksje i 2020. Det er i tråd med tidligere forventninger fra Magnora om utbyttebetaling på totalt 1 krone pr. aksje dette året.

Aksjen stiger 9,8 prosent til 9,55 kroner.

2020 Bulkers

2020 Bulkers klatrer 1,7 prosent til 61 kroner.

2020 Bulkers-sjefen sier til Finansavisen at de nå venter en kraftig bedring av tørrlastmarkedet fra andre kvartal.