Oslo Børs åpner opp

I kjølvannet av kjempeoppturen på Wall Street onsdag kveld og bred oppgang i Asia, åpnet Oslo Børs opp torsdag morgen. Nå har den imidlertid snudd ned.

Etter 40 minutters handel står hoveindeksen i 854,82, ned 0,44 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 877 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 1,53 prosent til 51,91 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,47 prosent til 47,64 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 52,41 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

– Prisene kan finne noe støtte fra bedre risikosentiment og det pågående håpet fra Opec+-møtene som finner sted i dag og på fredag, sier markedsstrateg Stephen Innes, ifølge TDN Direkt.

Opec slet onsdag med å få med Russland på et dypere oljeproduksjonskutt. Saudi-Arabia ønsker et ytterligere kutt på opptil 1,5 millioner fat pr. dag for andre kvartal, i tillegg til å opprettholde de eksisterende kuttene på 2,1 millioner fat til utgangen av 2020.

– Hvis Opec+ fastsetter noe i midten av Russlands forespørsel om ingen endringer i kutt og Saudi-Arabias mål på 1,5 millioner fat olje pr. dag, vil det kanskje ikke være tilstrekkelig for støtte prisene, sier analytiker Edward Moya i OANDA, ifølge TDN Direkt.

– Opec+ må sende en kraftig beskjed, og hva som helst under 1 million fat olje pr. dag i dypere produksjonskutt vil sende oljeprisene skarpt ned, legger han til.

Equinor stiger 0,14 prosent til 147,65 kroner, mens Aker BP er ned 0,04 prosent til 232,30 kroner.

Rekordtall

Nel kunne i morges melde om all-time high omsetning i fjerde kvartal, men underskuddet vokste til over 90 millioner kroner.

Aksjen stiger 3,67 prosent til 11,85 kroner, og er dagens foreløpig mest omsatte.

BW Energy kunne i morges melder at de har satt igang oljeproduksjonen fra Tortue Face 2-prosjektet. Aksjen stiger 1,79 prosent til 19,80 kroner.

Merkur Market-noterte Atlantic Sapphire klatrer 4,50 prosent til 116,00 kroner etter en investorpresentasjon, hvor det blant annet blir trukket frem at selskapets bygging av fase 2 i Miami vil begynne i andre halvdel i 2020.

Aksjen som stiger mest torsdag morgen er Stom Real Estate, som nå er opp 32,28 prosent til 2,50 kroner.

Hvis ikke selskapet klarer å refinansiere gjelden til Swedbank i løpet av fredag, kan selskapet slås konkurs.

I rødt

Norwegian la i morges frem sine trafikktall for februar, og meldte også at de trekker guidingen for 2020. Som en konsekvens av coronaviruset stanser flyselskapet 22 avganger mellom Europa og USA.

Aksjen er ned 2,28 prosent til 17,80 kroner.

Merkur Market-noterte Induct topper taperlisten med et fall på 12,06 prosent til 3,50 kroner. Det er imidlertid hittil kun omsatt aksjer i selskapet for en drøy hundrelapp.

Ellers faller Tor Olav Trøims Borr Drilling 5,44 prosent til 12,89 kroner. Bare den siste uken er aksjen ned drøyt 50 prosent.