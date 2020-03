Blytunge shipping-aksjer på rød børs

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 846,95 ned 1,4 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,45 milliarder kroner.

– OPEC enige om kutt

Brent-oljen er torsdag ned 0,3 prosent til 50, 97 dollar fatet, mens WTI-oljen synker 0,4 prosent til 46,58 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 52,41 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

– Prisene kan finne noe støtte fra bedre risikosentiment og det pågående håpet fra Opec+-møtene som finner sted i dag og på fredag, sier markedsstrateg Stephen Innes, ifølge TDN Direkt.

Reuters melder torsdag ettermiddag at OPEC-ministre er enige om et produksjonskutt på ytterligere 1,5 millioner fat pr dag.

Equinor synker 1 prosent til 146,00 kroner, mens Aker BP er ned 1,8 prosent til 228,20 kroner.

Shipping tynger

Nel kunne i morges melde om all-time high omsetning i fjerde kvartal, men underskuddet vokste til over 90 millioner kroner. Aksjen synker 1,4 prosent til 11,27 kroner, og er hittil dagens mest omsatte.

Coronafrykten fortsetter å tynge shipping-sektoren.

BWLPG utmerker seg spesielt negativt med et fall på 12,3 prosent med aksjekurs på 45,74 kroner. Avance Gas synker 7,2 prosent. Flex LNG faller 6,3 prosent. Frontline faller 5,5 prosent.

Blant de mest omsatte markerer DNB seg negativt med 3,6 prosent. Ellers faller Norsk Hydro 3,3 prosent.

BW Energy kunne i morges melder at de har satt igang oljeproduksjonen fra Tortue Face 2-prosjektet. Aksjen snur ned 3,5 prosent etter å ha vært opp i åpningshandelen til 19,80 kroner.

Stiger og faller mest

Aksjen som stiger mest torsdag morgen er Stom Real Estate, som nå er opp 34,4 prosent til 2,50 kroner. Hvis ikke selskapet klarer å refinansiere gjelden til Swedbank i løpet av fredag, kan selskapet slås konkurs.

Aksjen som stiger nest mest er PoLight med 16,1 prosent på melding om at neste generasjons strekkode-produkt har blitt solgt til en ikke oppgitt tier 1-leverandør.

Taplisten toppes av det skadeskutte supply-rederiet Siem Offshore som er ned 21,28 prosent til aksjekurs 1,11 kroner. Vi merker oss også at Northern Drilling faller 13,5 prosent.

Merkur Market-noterte Induct faller 12,06 prosent til 3,50 kroner. Det er imidlertid hittil kun omsatt aksjer i selskapet for en drøy hundrelapp.

Trøim-rigger til bunns igjen

Norwegian la i morges frem sine trafikktall for februar, og meldte også at de trekker guidingen for 2020. Som en konsekvens av coronaviruset stanser flyselskapet 22 avganger mellom Europa og USA.

Aksjen er ned 7 prosent til 16,96 kroner.

Ellers faller det kriserammede borselskapet Borr Drilling 11,9 prosent til 11,99 kroner. Bare den siste uken er aksjen ned drøyt 50 prosent.