Europas børser snudde ned

Etter et par dager med solid børsoppgang, var det rødt over hele linja i Europa på torsdag. De store børsene var ned rundt 2 prosent. Amerikanske førhandelindekser tydet på at også USA-børsene skulle falle rundt 2 prosent ved åpning.

I Italia har antall smittede av coronaviruset kommet opp i 2.706 og 109 er døde. På onsdag bestemte myndighetene å stenge alle av landets skoler og universiteter frem til midten av mars for å begrense ytterligere smitte. Torsdag registrerte Sør-Afrika sin første coronasmittede. Personen hadde vært på ferie i Nord-Italia.

Ifølge CNBC steg Hellofresh-aksjen rundt 6 prosent ved børsåpning etter at JPMorgan oppgraderte sin anbefaling på selskapet. Hugo Boss-kursen åpnet opp etter å ha levert rapporten for 2019. Selskapet tjente mindre penger i 2019, men markedet likte at økningen i utbyttet samt guidingen for 2020.

Natt til torsdag, norsk tid, erklærte California unntakstilstand på grunn av coronaviruset. Delstaten registrerte samtidig sitt første dødsfall knyttet til viruset.