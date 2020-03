Kutt, kutt, kutt!

Som ventet har USAs sentralbank senket sin styringsrente med et halvt prosentpoeng, og flere kutt ligger i kortene. Markedet for rentederivater priser inn en 41 prosents sjanse for at vi får et lignende grep i forbindelse med rentemøtet 13. mars, mens sjansen for en reduksjon på et kvart prosentpoeng regnes som 41 prosent. Ved utgangen av året vil styringsrenten trolig være maksimalt 0,5 prosentpoeng – mot 1,25 prosent i dag og 1,75 prosent på mandag.

Også andre sentralbanker er villige til å tråkke hardt på stimulanspedalen for å oppveie noe av coronavirusets negative økonomiske virkning. Bank of Canada gjennomførte et like stort kutt som Fed på onsdag, og Bank of Japan har lovet å gjøre «alt den kan» for å berolige investorene. I vår del av verden tror traderne at Den europeiske sentralbank (ESB) snart vil kutte, selv om innskuddsrenten helt siden 18. september har vært et halvt prosentpoeng under null.

Når det gjelder Norges Bank, tror Goldman Sachs at det blir snakk om to rentekutt i år. Prisingen i markedet signaliserer at ett av dem sannsynligvis kommer allerede på det neste rentemøtet, som avholdes 19. mars.

Man skulle tro at all kuttingen ville lokke investorene i høyrentemarkedet til nok en gang å trykke på «kjøp»-knappen. Hittil har effekten imidlertid vært lite imponerende. Et børsnotert fond for eurodenominerte kredittobligasjoner ble torsdag ettermiddag omsatt for 5,20 euro, fire cent lavere enn på tirsdag og like mye under nivået en uke tidligere. Et lignende fond for spekulativ amerikansk gjeld har gitt tilnærmet null avkastning den seneste uken.

De små utslagene skjuler at renten på lange statsobligasjoner har stupt, samtidig som påslagene i høyrentesegmentet har skutt opp. For eurodenominert gjeld nådde sistnevnte på tirsdag 3,96 prosentpoeng, hele 0,6 prosentpoeng mer enn en uke tidligere og høyere enn noen gang siden august i fjor. Og i USA har snittpåslaget steget med hele 1,3 prosentpoeng på bare to uker.

Generelt preges kursutviklingen mer av risikoen for mislighold enn av den risikofrie renten. Dette skyldes at rentepåslagene står for den klart største delen av renten de minst kredittverdige utstederne betaler. I USA og Norge er korrelasjonen mellom påslagene og oljeprisen særlig sterk, ettersom det er her vi finner flest lavt ratede låntagere. Verdien av Brent råolje lå torsdag ettermiddag på 51,30 dollar fatet og var dermed ned med rundt 90 cent på en uke. Hittil i år utgjør nedturen nesten 19 prosent.

I tillegg til enda lavere oljepriser, risikerer vi at viruset svekker mange investment grade-utstedere i den grad at deres gjeld nedgraderes til «høyrente». OECD advarte i forrige måned at den generelle kvaliteten av selskapsobligasjoner nå er like ille som kort tid før finanskrisen i 2008–2009, samtidig som næringslivet er rekordhøyt belånt. 51 prosent av alle nye investment grade-obligasjoner i 2019 var sågar ratet BBB+, BBB eller BBB-, det vil si mellom ett og tre hakk over «junk». I perioden 2000–2007 var andelen mer beskjedne 39 prosent.

Dersom coronaviruset fortsetter å spre seg og svekke selskapenes bunnlinjer, er det liten tvil om at vi også vil få flere mislighold. Sentralbankenes «løsning» vil, som vanlig, være: Kutt, kutt, kutt! I Norge er dette imidlertid lettere sagt enn gjort, ettersom uvørne rentekutt raskt svekker kronekursen og dermed bidrar til økt inflasjon. I januar, allerede før viruseffekten, lå den norske kjerneinflasjonen på 2,9 prosent – langt over inflasjonsmålet. Siden utgangen av januar har kronen dessuten tapt nesten 2 prosent mot euro.