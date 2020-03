Børsen stenger – marerittet fortsetter for Norwegian

Da børsen stengte torsdag stod hovedindeksen i 838,47 ned 2,34 prosent, og det ble omsatt aksjer for 6,1 milliarder kroner.

Wall Street åpner rett ned etter kjempeoppturen fra gårsdagen og det er stadig coronafrykten som er grunnen til nedgangen.

Toneangivende Europa-børser faller også markant. Britiske FTSE 100 og tyske DAX er ned 2 prosent, mens franske CAC 40 faller 2,3 prosent.

OPEC enige om kutt

Brent-oljen er torsdag ned 0,6 prosent til 51,31 dollar fatet, mens WTI-oljen står på stedet hvil til 47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 52,41 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Torsdag ettermiddag ble OPEC-ministrene enige om et produksjonskutt på ytterligere 1,5 millioner fat pr dag.

Equinor sank 1,6 prosent til 145,25 kroner, mens Aker BP endte på 4,1 prosent til 222,90 kroner.

Shipping tynger

Nel kunne i morges melde om all-time high omsetning i fjerde kvartal, men underskuddet vokste til over 90 millioner kroner. Aksjen sank 4,8 prosent til 10,88 kroner, men endte som dagens tredje mest omsatte på 646 millioner kroner.

Coronafrykten fortsetter å tynge shipping-sektoren.

LPG-rederiene tynges også av en stadig fallende propanproduksjon i USA. BWLPG utmerket seg spesielt negativt med et fall på 14,1 prosent. Avance Gas sank 8,9 prosent.

Flex LNG falt 7,4 prosent. Frontline falt 8,5 prosent.

DNB-smell

Blant de mest omsatte markerte DNB seg negativt ved å falle 4,2 prosent på dagens høyeste volum.

– På sikt er lavere renter negativt for hele banksektoren hvis dette blir gjeldende også i Norge, sier bankanalytiker Joakim Svingen i Arctic Securities til TDN Direkt.

Tungvektere som Norsk Hydro, Storebrand og Subsea 7 falt alle over 3 prosent.

BW Energy kunne i morges melder at de har satt igang oljeproduksjonen fra Tortue Face 2-prosjektet. Aksjen endte ned 1 prosent til 19,25 kroner.

Steg og falt mest

Aksjen som steg mest var PoLight med 19,4 prosent til 74 kroner på melding om at neste generasjons strekkode-produkt har blitt solgt til en ikke oppgitt tier 1-leverandør.

Taperlisten toppes av John Fredriksen-kontrollerte Northern Drilling som endte ned 22,5 prosent til aksjekurs 4,05 kroner. Vi merker oss også at Norwegian Finans Holding falt 11,5 prosent til 76,85.

Merkur Market-noterte Induct endte opp 8 prosent til 4,30 kroner på lavt volum.

Borr-krisen fortsetter

Norwegian la i morges frem sine trafikktall for februar, og meldte også at de trekker guidingen for 2020. Som en konsekvens av coronaviruset stanser flyselskapet 22 avganger mellom Europa og USA.

Aksjen endte ned 13 prosent til 15,85 kroner.

Ellers falt det kriserammede riggselskapet Borr Drilling 16,7 prosent til 11,36 kroner. Bare den siste uken er aksjen ned drøyt 55 prosent.

Clarkson Platou Securities har i en sektorrapport kuttet kursmålet i en rekke oljeservice-aksjer. Deriblant er kursmålet på Borr Drilling halvert.