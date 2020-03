Cruise og fly kollapset på blodrød Wall Street

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 216.000 pr. 29. februar, ned fra ikke-reviderte 219.000 uken før. Konsensus lå ifølge Marketwatch på 217.000 jobless claims.

Fire ukers snitt kom inn på 213.000, opp fra ikke-reviderte 209.750 uken før.

Tall fra amerikanske myndigheter viste torsdag at industriordrene i USA falt 0,5 prosent i januar, mot en oppgang på 1,9 prosent i desember.

Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot ventet en nedgang på 0,1 prosent.

Ordreinngangen for varige goder falt 0,2 prosent i januar, i tråd med de foreløpige tallene.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 3,58 prosent til 26.121,5 og er med det ned 8,5 prosent i år.

Kun ett av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Holdingselskapet og apotekkjeden Walgreens Boots Alliance var dagens «vinner» med en oppgang på beskjedne 0,2 prosent.

United Technologies toppet taperlisten med et fall på ni prosent.

Kjente selskaper som Boeing og Walt Disney falt henholdsvis 8,1 og 4,4 prosent.

S&P 500 endte ned 3,39 prosent til 3.024,1. Det vil si at indeksen har falt 6,4 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Kroger som hoppet 8,1 prosent.

På motsatt side var cruiseselskapet Royal Caribbean Cruises øverst på taperlisten etter et kollaps på 16,3 prosent.

Like etter fulgte Carnival og Norwegian Cruise Line Holdings som henholdsvis stupte 14,2 og 13,4 prosent.

Flyaksjer var også blant de store taperne på Wall Street torsdag. Blant annet falt American Airlines Group og United Airlines Holdings henholdsvis 13,4 og 13,3 prosent. Alaska Air Group hadde også en enorm nedgang på 13,3 prosent.

Alle selskapene preges av at covid-19-viruset sprer seg raskt. Det nærmer seg nå 100.000 smittede. Viruset har også begynt å spre seg innas i USA. Mens Kina har klart å begrense spredningen, øker smitten i Italia, Sør-Korea og Iran raskt. Tyskland har også det siste døgnet økt antall smittede med 281 til 543 tilfeller.

Avslo bud på selskapet

Teknologitunge Nasdaq Composite stupte 3,1 prosent til 8.738,6. Indeksen har dermed falt 2,6 prosent siden nyttår.

Facebook falt 3,4 prosent, mens Apple stengte ned 3,2 prosent og Amazon falt 2,6 prosent.

Netflix var ned 2,9 prosent, mens Alphabet (Google) endte ned 4,8 prosent.

HP falt 0,3 prosent etter at styret torsdag var enstemming med å ikke anbefale aksjonærer til å godta det nye budet på selskapet fra Xerox. Styret begrunner det med at Xerox sitt bud undervurderer HPs verdier. Samtidig erkjenner HP at det vil være fordeler ved å slå seg sammen med Xerox, men budet er i favør Xerox sine aksjonærer.

Inne på vinnerlisten var Tesla som falt 3,3 prosent til 724,5 dollar.

Dagens vinner ble Sundance Energy som hoppet 30,6 prosent, mens Paringa Resources toppet taperlisten etter et stup på 98,6 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 24,1 prosent til 39,7.

Gullprisen var opp 1,9 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.674,0 dollar.

Oljeprisen falt 1,9 prosent til under 50 dollar etter virusfrykt og usikkerthet rundt Russlands beslutning om produksjonsrundt.

3-måneders falt 9,7 basispunkter til 0,631 prosent.

Renten på 2-åringen falt 10,7 basispunkter til 0,589 prosent.

10-års renten falt 14,3 basispunkter til 0,918 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 17 basispunkter til 1,542 prosent.