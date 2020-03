Trenger vi kildeskatt på renter og royalty?

Ståle Wangen, partner og advokat i Advokatfirmaet PwC. Foto: Håkon Sæbø Foto: Håkon Sæbø

Den 27. februar i år sendte Finansdepartementet ut et forslag om innføring av kildeskatt på renter og royalty på høring. Reglene er foreslått med virkning fra 1. januar 2021.

Kort fortalt foreslås følgende:

15 prosent kildeskatt på renter betalt av norske selskaper til nærstående foretak i lavskatteland.

15 prosent kildeskatt på royalty betalt av norske selskaper til nærstående foretak i utlandet for bruk av immaterielle eiendeler.

I tillegg vurderes kildeskatt på betalinger til nærstående foretak i utlandet for leie av visse fysiske eiendeler (for eksempel skip, fartøy, rigger, fly og helikopter).

Forslaget har vært varslet og mange fryktet det ville bli vidtrekkende. Det er positivt å registrere at kildeskatten bare vil gjelde betalinger til nærstående (det vil si direkte/indirekte eie/kontroll med minst 50 prosent). Man fryktet at rentebetalinger til utenlandske banker og renter på obligasjonslån ville rammes. Dette ville gitt betydelige utfordringer. Så galt gikk det heldigvis ikke. Kildeskatt på renter, royalty og visse leiebetalinger er imidlertid noe helt nytt i Norge og vil gi nye utfordringer for norske konsernselskaper.

Motvirke overskuddsflytting

I følge departementet skal kildeskatten motvirke overskuddsflytting ved kunstig høye rente- og royaltybetalinger. Det pekes også på at det skal hindre dobbel ikke-beskatning der inntektene ikke beskattes eller skattlegges lavt i mottakerlandet. Videre vil man hindre at Norge brukes som gjennomstrømningsland. Kildeskatten i seg selv bidrar også til skatteprovenyet. I tillegg forventes også noe effekt for selskapsbeskatningen gjennom reduserte rente- og royaltyfradrag. Høringsfristen er satt til 27. mai 2020 og det forventes kritiske innspill.

For det første kan man stille spørsmålet om det er behov for slik kildeskatt i utgangspunktet. Det er i dag streng rentefradragsbegrensning i konsern. Begrunnelsen for disse reglene var nettopp å hindre overskuddsflytting og var en del av en internasjonal samordning. I tillegg gjelder armlengdeprinsippet, som innebærer at et norsk selskap ikke kan ha mer gjeld eller høyere rente på lån til nærstående enn det uavhengige selskaper har. Mye taler derfor for at det ikke er behov for kildeskatt på renter for å forhindre overskuddsflytting. Departementet anslår at kildeskatten bare vil øke skatteproevnyet med 80 millioner kroner. Når man samtidig vet at både skatteforvaltningen og næringslivet vil ha administrative kostnader knyttet til denne ordningen, virker grunnlaget for skatten svak. De samme argumentene gjelder også for kildeskatt på royalty. Her er det ingen skjematisk fradragsramme, slik man har for renter, men armlengdeprinsippet gjelder også her, og skattemyndighetene kan teste prisingen der det er mistanke om avvik.

Beskjedent royaltyproveny

Vi som jobber med slike problemstillinger hver dag opplever lite fokus på royaltybetalinger og ser ikke dette som et problemfelt. Dette gjenspeiles også i tallmaterialet fra Skattedirektoratet som viser at kildeskatten bare vil øke skatteprovenyet med om lag 10 millioner kroner! Det må derfor være lov å stille spørsmålet om det er behov for en slik skatt, som øker kompleksiteten for norsk næringsliv og gir liten effekt. Når det gjelder kildeskatt på betalinger til nærstående for leie av visse fysiske eiendeler (for eksempel skip, fartøy, rigger, fly og helikopter) så er det ikke lagt frem noen tall for provenyvirkninger i høringsnotatet. Det er angitt at det er vanskelig å vurdere slike virkninger og at departementet skal jobbe videre med saken. Også her er følgelig grunnlaget svakt.

Kildeskatt på renter og royalty reiser en rekke vanskelige problemstillinger knyttet til lovens vilkår, skatteavtaler, EØS-retten og NOKUS reglene, som gir ytterligere utfordringer for skatteforvaltningen og næringslivet.

På generelt grunnlag bør Regjeringen være opptatt av best mulige rammer for norsk næringsliv og unngå komplekse regler med liten effekt. Regjeringen har vært en pådriver for å redusere selskapsskattesatsen fra 28 prosent til 22 prosent for å styrke Norges konkurranseevne. Etter min oppfatning vil innføring av kildeskatt på renter og royalty være et skritt i feil retning.