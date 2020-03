Coronafrykten herjer med Asia-børsene

Etter nye, kraftige fall på Wall Street i går, svarer Asia-børsene med samme mynt fredag.

I Tokyo faller Nikkei 3,1 prosent til 20.659,44, mens den bredere Topix-indeksen også er ned 3,1 prosent – til 1.468,98.

Coronafrykten rår

Og det er selvsagt coronafrykten som fortsetter å ri markedene som en mare. De siste tallene fra Verdens helseorganisasjon viser nå over 95.000 smittede på verdensbasis, mens minst 3.200 har mistet livet.

I Shanghai faller large cap-indeksen CSI 300 1,3 prosent, Shanghai Composite 0,9 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 2,2 prosent.

I Sør-Korea, som ved siden av Italia er landet utenfor Kina som er hardest rammet av viruset, trekker Kospi-indeksen ned 2,4 prosent.

Over 6.000 i Sør-Korea

Sør-Korea melder om 518 nye smittetilfeller fredag, og antall smittede i landet er nå oppe i 6.284. Antall døde er oppe i 42.

I Italia ble over 3.800 smittede påvist torsdag. Antall døde er oppe 148, etter at 41 døde fra onsdag til torsdag.

De daglige dødstallene etter utbruddet av koronavirus i Kina fortsetter å falle. Fredag opplyste myndighetene at 30 personer var døde siste døgn.

I Kina, derimot, fortsetter dødstallene å falle etter utbruddet av coronavirus. Fredag opplyste myndighetene at 30 personer var døde siste døgn. Totalt antall døde er oppe i 3.042.

– Man bukker under

Flyaksjer fikk kjørt seg på Wall Street torsdag etter at IATA serverte prognoser som viser at sektoren på verdensbasis kan miste inntekter på over 1.000 milliarder kroner i år på grunn av coronaviruset.

Flyselskaper i Asia- og Stillehavregionen slipper ikke unna.

Qantas Airways faller over åtte prosent, japanske ANA Holdings nesten fire prosent, Korean Air Lines seks prosent og China Eastern Airlines over fire prosent.

«Man bukker under for den store spredningsfrykten, utsiktene til dype økonomiske effekter fra kraftig nedgang i etterspørselen etter reiser og lammede forsyningskjeder, skriver sjefstrateg Vishnu Varathan ifølge CNBC i et notat.

Følg Asia-børsene her.