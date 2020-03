Oslo Børs åpner rett ned

Pilene peker rett ned fredag morgen.

Hovedindeksen står etter 37 minutters handel i 811,53, etter en nedgang på 3,2 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.057 millioner kroner.

Coronafrykten rir markedene som en mare, og Asia-børsene falt kraftig tidligere i dag, etter nye, blodrøde tall på Wall Street i går.

Toneangivende Europa-børser trekker også kraftig ned. Britiske FTSE 100 faller 1,5 prosent, tyske DAX 2,4 prosent og franske CAC 40 2,3 prosent.

På verdensbasis nærmer antall bekreftede smittetilfeller seg nå 100.000.

Hva skjer med OPEC-dealen?

Dette preger også oljemarkedet, som også preges av tvil om at Russland vil bli med på OPEC-anbefalingen om kutt på ytterligere 1,5 millioner fat per dag ut 2020.

Spenningen stiger dermed foran dagens OPEC+-møte i Wien.

«Hvis Moskva sier nei, kan hele OPEC+-unionen kollapse – og med det enhver ny bilateral handels- og investeringsavtale fremover. Det samme gjelder den strategiske innflytelsen Moskva har sikret seg ved å delta i produksjonsavtalen, skriver RBC Capital Markets ifølge CNBC i et analysenotat.

«Det vil være en mengde telefonsamtaler på høyt nivå mellom Moskva, Riyadh og Abu Dhabi for å få avtalen i land», heter det videre.

Brent-oljen er ned 1,7 prosent til 49,05 dollar fatet, som er ned fra rundt 51,30 dollar fatet ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen faller 1,7 prosent til 45,29 dollar fatet.

Norwegian-mareritt fortsetter

På Oslo Børs faller Equinor 2,3 prosent til 141,90 kroner og Aker BP 2,8 prosent til 216,60 kroner.

Norwegian fortsetter nedturen, og faller nye 16 prosent til 13,33 kroner. Coronautbruddet og kraftig etterspørselsfall får flere analytikere til å barbere estimatene i flyaksjer.

I Norwegian har fire analytikere kuttet kursmålet bare siden torsdag.

ABG Sundal Collier, Pareto Securities og SEB har alle nedgradert aksjen, førstnevnte til selg. Petter Nystrøm estimerer at Norwegian er nær ved å bryte lånevilkår, og mener en ny emisjon er sannsynlig. Hans kursmål er åtte kroner.

Petrolia er den eneste aksjen som faller mer, nærmere bestemt 19,3 prosent til 2,26 kroner på lavt volum.

Utbyttekutt i Bank Norwegian?

Bank Norwegians morselskap Norwegian Finans Holding faller over 12,8 prosent til 67 kroner, etter at banken i går fikk et brev fra Finanstilsynet, som vurderer å begrense det foreslåtte 2019-utbyttet.

Årsaken er bekymringer for kredittkvaliteten.

Coronafrykten fortsetter å lamme shipping-sektoren, og LPG-rederiene får gjennomgå med fall for både Avance Gas og BW LPG på 8,4 prosent – til hhv. 32,15 og 41,14 kroner.

Elkem faller 1,6 prosent til 17,95 kroner etter meldingen om at hovedkontoret i Oslo stenges grunnet et bekreftet tilfelle av coronasmitte.

Blant tungvektere for øvrig faller DNB 3,8 prosent til 145,20 kroner, mens Norsk Hydro trekker ned 3,0 prosent til 25,08 kroner.

Borr når stadig nye bunner

Marerittet fortsetter for Tor Olav Trøim i Borr Drilling, som setter nye bunnrekorder på daglig basis. Aksjen faller nye 12,9 prosent til 9,90 kroner så langt i dagens handel.

Riggselskapet er hardt presset på likviditeten, og SEB-analytiker Kim André Uggedal tror Borr trenger 1,2 milliarder kroner i ny egenkapital.

Finansmarkedet priser nå inn konkurs i Borr Drilling, med gjeld som handles til bare 32 prosent av pålydende.

Bare seks aksjer stiger

Nesten ingen slipper unna nedturen.

Bare seks aksjer/egenkapitalbevis stiger, og mest av disse Merkur Market-noterte SoftOx Solutions på pluss 6,9 prosent til 28 kroner.

Vi tar også med Okea, som stiger 2,2 prosent til 13,90 kroner.