Fed lover å gjøre mer

«Alt» falt videre fredag. Oslo Børs lå lenge på minus 4 prosent, kronen gikk for 10,48 mot euroen og Brent Blend var tidvis under 48 dollar fatet. Amerikanske langrenter falt kraftig. Tiåringen var nede i 0,6932 prosent, mens 30-åringen for første gang havnet under 1,5 prosent. Etter et fall på 27 basispunkter, var den nye rekorden 1,2742 prosent.

Men «alt» skal ikke tolkes helt bokstavelig. Fra Kina begynner tegnene til normalisering å komme til syne. Reiseselskapet Tongcheng-Elong Holdings Ltd meler om 40 prosent økning i hotellbookinger og 230 prosent vekst i kjøp av flybilletter innenriks, ifølge Bloomberg.

Bloombergs analytikere anslår at aktiviteten er oppe på 70-80 prosent av normalen, 10 prosentpoeng høyere enn forrige uke.

Feds James Bullard sier til Bloomberg at Fed er rede til å gjøre mer for å dempe coronaskadene. «Ingenting er hellig. Vi er villig til å gjøre mer», sier han, og forsikrer at Fed er rede til å handle når som helst.

I markedet er det priset inn et rentekutt fra Den europeiske sentralbanken (ESB) ved kommende ukes rentemøte, men analytikerne er ikke like sikre. En Bloomberg-rundspørring viser at 60 prosent av de spurte analytikerne tror at ESB holder renten i ro nå.