Flyselskapet Norwegian og banken stupte

Det ble en ny, stygg dag på Oslo Børs fredag, der 21 aksjer falt til ny all-time low og Norwegian fortsatte å stupe. Flyselskapet fikk også følge av banken høyt på taperlisten.

Hovedindeksen endte ned 4,4 prosent til 801,34. Det er den verste børsdagen siden 8. februar 2016. Den dagen falt også Oslo Børs 4,4 prosent.

Det ble omsatte aksjer og egenkapitalbevis for 7,7 milliarder kroner. Alle de 50 mest omsatte aksjene falt.

Oljeprisen var på det meste ned over 7,0 prosent, etter at Opec-møtet ble avsluttet uten en avtale. Da børsen stengte kostet et fat Brent-olje 46,45 dollar, mens den amerikanske lettoljen kostet 42,75 dollar.

Equinor falt 5,4 prosent til 137,45 kroner, mens Aker BP endte ned 7,9 prosent til 205,20 kroner. DNO falt 7,1 prosent til 5,90 kroner.

Flyselskapet og banken stupte

Etter å ha falt 38 prosent siden 19. februar var SAS et av få selskaper som steg på Oslo Børs fredag. Aksjen endte opp 3,7 prosent til 9,0 kroner.



Norwegian ble derimot dagens taper med et fall på 22,8 prosent til 12,24 kroner. På det mest var aksjen ned 29,2 prosent til 11,22 kroner. Da var børsverdien på flyselskapet 1,8 milliarder kroner.

Etter torsdagens resultatvarsel svarte flere meglerhus med å kutte i kursmålet. ABG Sundal Collier senket ifølge TDN Direkt sitt kursmål til 8 kroner, mens Pareto satte sitt kursmål til 15 kroner. SEB mente 16 kroner var riktig.

Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian) fikk også juling på Oslo Børs fredag, etter at Finanstilsynet meldte at det vurderer å nekte banken å utbetale utbyttet for 2019 på 3,18 kroner pr. aksje. Aksjen endte ned 13,1 prosent til 66,75 kroner.

-Det er snakk om en begrensning, men hva den begrensningen blir det vet vi ikke. Vi har fått et brev som styret skal besvare og deretter skal Finanstilsynet vurdere og fatte et endelig vedtak, sa finansdirektør Pål Svenkerud i Norwegian Finans Holding til TDN Direkt.

Norwegian har fått en frist til å respondere til 13. mars.

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier er ifølge TDN usikker på om Finanstilsynet vil kreve at utbyttet blir kuttet eller om det ikke vil tillate noe utbytte i det hele tatt.

Han tror banken vil få tillatelse til å utbetale et utbytte på minst 1,50 kroner per aksje.

Tungvektere falt – Fredly kjøpte

DNB falt 7,3 prosent, til 139,95 kroner, mens Gjensidige falt 2,3 prosent til 191,70 kroner.

Etter stengetid meldte Hunter Group at Arne Fredly hadde kjøpt 821.931 aksjer til en snittkurs på 3,20 kroner. Etter det har Arne Fredlys Apollo Asset Limited en eierandel på 29,25 prosent.

Blant de 21 aksjene som falt til ny all-time low var XXL, Wallenius Wilhelmsen, Solstad Offshore, Aker Solutions, B2 Holding, Brabank, Elkem, Awilco LNG, Høeg LNG, Borr Drilling og Komplett Bank.

Alle aksjene som falt til all-time low.