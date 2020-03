Danske Bank: På vei mot en virusbefengt økonomisk skumringssone

Kjære leser! Usikkerheten er ekstremt høy i finansmarkedene og kursene beveger seg kraftig både opp og ned. At smittespredningen rapporteres å være avtagende i Kina, penge- og finanspolitiske tiltak verden rundt og redusert sannsynlighet for at Bernie Sanders blir president har enkelte dager gitt opptur.

Det som nå trekker ned, er kraftig økende antall coronatilfeller utenfor Kina, forventninger om svake økonomiske tall fremover og usikkerhet rundt effekten av myndighetenes stimulanser. Stadig flere rapporter om salgssvikt for børsnoterte selskaper med potensielle konsekvenser for likviditet og lånemislighold truer som et dystert bakteppe.

Vi har nylig nedjustert våre vekstforventninger for 2020 markant, men ser fortsatt 65 prosent sannsynlighet for at virusfrykten avtar tidlig nok til at verdensøkonomien rekker å hente seg inn i løpet av året. Fordi investorene vil respondere raskt på et vendepunkt, tror vi aksjemarkedet vil kunne stå 4-8 prosent høyere om 12 måneder fra i dag.

Dette og lignende anslag er likevel beheftet med uvanlig høy usikkerhet i øyeblikket. Ting kan definitivt bli verre før de blir bedre.

Ukesoppsummering

Børsutvikling (%): Oslo Børs -4 | Europa -5,8| USA +1,5 | Emerging Markets +0,8

Tegn til økende smittespredning utenfor Kina, blant annet i USA, skremmer finansmarkedene.

Den amerikanske sentralbanken kuttet styringsrenten overraskende med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent - på bakgrunn av frykt for store negative økonomiske konsekvenser fra coronautbruddet.

Globalt har sentralbankene kuttet styringsrenter 19 ganger siden årsskiftet og gjennomsnittlig løpende rentenivå på statsobligasjoner i utviklede økonomier er på laveste nivå på minst 120 år.

Verdens viktigste markedsrente, på statsobligasjoner i USA med ti års løpetid, når rekordlave 0,7 prosent.

Kongressen i USA bevilget en stimulansepakke på åtte milliarder dollar til bekjempelse av coronaviruset, mens Det Internasjonale Pengefondet (IMF) lanserte en støttepakke til berørte land på 50 milliarder dollar.

Presidenten i USA sa i et intervju at de med milde symptomer på «coronainfluensa» fint kan gå på jobb.

En passasjerfly-organisasjon varslet at viruset ville påføre bransjen en kostnad på over 100 milliarder dollar.

Joe Biden har vunnet flere delegater enn forventet og betting-markedene ser nå fem ganger så høy sannsynlighet for at han, fremfor Sanders, vinner presidentvalget. Trump antas fortsatt å vinne valget.

En global vekstindikator (PMI) for industri- og servicesektorene falt i februar til laveste nivå siden finanskrisen. Det månedlige fallet i indeksen var det største siden 2002, hovedsakelig drevet av svakere tall fra Kina.

Organisasjonen OECD senket sin prognose for global BNP-vekst i 2020 fra 2,9 til 2,4 prosent – laveste nivå siden 2009, men forventer en markant rekyl i 2021 til en vekstrate på 3,3 prosent.

Flere økonomiske nøkkeltall fra USA og Europa har vært gode i februar, men det antas at konsekvensene av viruset vil føre til en periode hvor tallene i større grad kan overraske negativt enn positivt.

Det er ennå ingen tegn til at amerikanske bedrifter øker omfanget av oppsigelser. Antallet nye søkere til ledighetstiltak var i forrige uke på nær laveste nivå siden 70-tallet.

Sysselsettingsveksten i USA i februar var sterke 273.000 og ledighetsraten falt til 3,5 prosent.

Vi har vel aldri opplevd maken til det vi ser nå. Coronaviruset er i ferd med å feste et globalt grep med tegn til eksponentiell smittevekst i flere land utenfor Kina. Bedrifter stenger ned produksjon, flyselskaper går konkurs og aksjekursene faller til tross for penge- og finanspolitiske tiltak.

Vårt hovedscenario er at smittespredningen, og dermed verdensøkonomien, med overveiende sannsynlighet kommer til hektene igjen i løpet av andre halvår. Med virusets utbredelse i USA og Europa har sannsynligheten likevel økt for at vi står foran en periode med laveste vekstrate i verden siden finanskrisen.

Jeg byr i dag på en oppdatering på hva jeg ser på som bra ting, hva som er skummelt og hvilke jokere som kan bidra til å bedre situasjonen i økonomien og i finansmarkedene.

Bra ting

Bra 1: Kapasitetsutnyttelsen i kinesisk økonomi er tilbake til mellom 60 og 70 prosent, og forventes å stige ytterligere de neste ukene. Denne fremgangen har skjedd uten tegn til fornyet smitteakselerasjon. I beste fall representerer Kina eksempelet på hvordan utviklingen kan bli ellers i verden, det vil si en relativt kort periode med eksponentiell spredning, med påfølgende stabilisering og gjenopptagelse av økonomisk aktivitet. Realiseres dette, vil kursfallene i finansmarkedene kunne bli høyst midlertidige og en global resesjon vil unngås.

Bra 2: Både sentralbanker og myndigheter i ulike land blir stadig mer tilbøyelige til å lansere tiltak som kan begrense de økonomiske skadevirkningene. 19 rentekutt så langt og flere er mest sannsynlig på vei, samtidig som flere land varsler skattekutt og/eller andre finanspolitiske stimulanser til bedrifter og privatpersoner i hardt rammede områder. Selv om slike tiltak ikke gir umiddelbar virkning til økonomien, kan de bidra til å stabilisere stemningen i finansmarkedene, og gradvis gi en positiv impuls også til den økonomiske aktiviteten.

Bra 3: Får vi rett i at situasjonen etterhvert blir mindre kritisk og den økonomiske aktiviteten kommer kraftig tilbake, vil dette gi et fantastisk utgangspunkt for en saftig rekyl i finansmarkedene. I en slik situasjon vil aksjene være billigere, økonomien og selskapsinntjeningen vil være i ferd med å akselerere, samtidig som effekten av rekordlave renter og ekspansiv finanspolitikk forsterker de realøkonomiske styrketegnene. Forhåpentligvis skjer dette i løpet av andre halvår.

Skumle ting

Skummelt 1: Verdensøkonomien får et dobbeltsjokk som vi ikke har sett maken til noensinne. På den ene siden trues husholdningenes pengebruk, den økonomiske bærebjelken i alle land, av frykt for smitte, nedstengning av arbeidsplasser, karantener, permitteringer og med all sannsynlighet stigende arbeidsledighet etter hvert som behovet for arbeidskraft dempes.

På den andre siden opplever næringslivet kjempeproblemer, fordi globale verdikjeder stopper opp og gir mangel på innsatsfaktorer de trenger til å levere produkter og tjenester til det offentlige, til bedrifter eller husholdninger. I tillegg får lavere etterspørsel etter varer og tjenester konsekvenser for virksomhetenes omsetning, inntjening, gjeldsbetjeningsevne og likviditet.

Med all sannsynlighet vil vi se stadig flere resultatvarsler fra selskapene, lånemislighold og konkurser. Dette kan igjen øke presset på lønnsomheten i banksektoren og kursutviklingen både i aksje- og obligasjonsmarkedene.

Skummelt 2: I mitt første og positive punkt rundt utviklingen i Kina, er det dessverre mye som tyder på at dette ikke blir et representativt eksempel for vestlige demokratier. Årsaken er at den kontrollen og makten kinesiske myndigheter har og er i stand til å benytte seg av for nedstengning, reiseforbud og karantenebestemmelser ikke lar seg kopiere i vestlige land. Ei heller vil vestlige myndigheter kunne beordre befolkningen og næringslivet til å gjenoppta arbeidet og produksjonen dersom smittefaren fortsatt utgjør en reell trussel.

Myndighetene har litt av en «Catch 22»-situasjon ettersom jo strengere tiltak de innfører, desto større negative konsekvenser vil dette få for økonomien. Mindre strenge tiltak risikerer derimot å bidra til enda flere smittede og døde.

Skummelt 3: I en verden med ekstremt mye gjeld blir det avgjørende ikke bare at rentenivået er lavt, men også at låntagerne har inntekter nok til å betjene forpliktelsene. Dersom den økonomiske aktiviteten svekkes betydelig og dette vedvarer, risikerer myndigheter lavere skatteinntekter og næringslivet vil oppleve omsetningssvikt.

Med tanke på at mange selskaper har overlevd utelukkende fordi rentenivået har vært lavt og de har kunnet finansiere seg billig i aksje- og obligasjonsmarkedene, vil sviktende omsetning kombinert med fallende kurser i aksjemarkedet og/eller stigende risikopremier i kredittmarkedet svekke overlevelsesevnen.

Det er allerede tegn til at investorene rømmer investeringer i kredittmarkedene, både rentepapirer med høy og lav kredittverdighet, og det er fare for at en hendelse i kredittmarkedene, eksempelvis hos et større selskap, kan forsterke usikkerheten.

Skummelt 4: Når aksjekursene falt kraftig etter at den amerikanske sentralbanken overraskende senket styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, var dette et tegn på at investorene ble engstelige fordi sentralbanken tidligere kun har gjort tilsvarende kutt ved krisesituasjoner, samt et potensielt tegn på at de også begynner å mistenke at pengepolitikken har mistet sin slagkraft.

Lavere renter kan understøtte likviditetsforhold i økonomien, men vil ikke gjøre privatpersoner mer tilbøyelige til å øke pengebruken eller bedrifter til å gjenoppta produksjon eller øke investeringene dersom viruset fortsatt utgjør den største trusselen.

Jokerne

Joker 1: Det desidert viktigste fremover blir utviklingen i smittespredning av coronaviruset. Viser det seg at spredningen blir større enn forventet i vestlige økonomier, vil dette bidra til at økonomien får seg smell som det kan ta tid å hente inn igjen. Ser vi tegn til at spredningen stabiliseres og/eller myndighetene gradvis får kontroll, vil dette kunne være punktet som får stemningen i finansmarkedene til å snu. Og når dette skjer, vil kursoppgangen kunne bli voldsom og skje svært raskt.

Joker 2: Som under finanskrisen responderer investorene mer positivt dersom penge- og/eller finanspolitiske tiltak lanseres koordinert mellom myndigheter og sentralbanker i hele verden. Da blir budskapet svært tydelig at de vil gjøre det de kan for å unngå en økonomisk krise. Så langt har tiltakene ikke vært koordinerte, men dette kan skje dersom situasjonen eskalerer og økonomiene kommer under enda sterkere press.

Joker 3: I en situasjon der næringslivet opplever sviktende omsetning og/eller privatpersoner permitteres eller mister jobben, vil direkte stimulanser fra myndighetene og/eller banksystemet kunne bli avgjørende. Det er flere steder signalisert skattelettelser i berørte områder, og i Kina og Italia er det eksempler på virksomheter som får lempet sine lånebetingelser eller utsatt avdragsbetalinger for å unngå likviditetsproblemer.

Joker 4: Dersom situasjonen i kredittmarkedene tilspisser seg med store kursfall, kan sentralbankene bli nødt til å øke omfanget av sine obligasjonskjøp til å inkludere ikke bare statspapirer, men også selskapsobligasjoner.

Som en følge av regulering etter finanskrisen, har bankene selv langt lavere beholdninger av kredittobligasjoner, og er dermed mindre rustet til å opprettholde likviditeten under markedsuro. Dersom sentralbankene endrer sine mandater på denne måten, vil det kunne være svært positivt for markedssituasjonen.