Børsene i Asia stuper

I Japan faller Nikkei 5,68 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 5,95 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 2,45 prosent, og CSI 300 er ned 2,88 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 3,62 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 3,97 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned hele 7,33 prosent, og Straits Times i Singapore faller 4,60 prosent.

Oljeprisen stuper

Oljeprisen raser nedover mandag. Like etter kl. 07.00 er Brent-prisen ned hele 26,53 prosent til 33,24 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes 27,75 prosent til 29,99 dollar fatet.

Bakgrunnen for det kraftige fallet er Russlands beslutning om å ikke bli med på Opecs forslag om et kutt i oljeproduksjonen på ytterligere 1,5 millioner fat pr. dag, for å kompensere for bortfall av etterspørsel som følge av coronaspredningen.

Planen var at kuttene skulle komme på toppen av allerede eksisterende kutt på 2,1 millioner fat. Heller ikke disse blir nå videreført og utløper dermed 31. mars.

Nå kan det bli full priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland, og førstnevnte har allerede annonsert kraftige prisrabatter og en økning i oljeproduksjonen.

– Oljeprisen vil bli værende under 40 dollar til vi ser klare tegn til fallende boreaktivitet og produksjon i USA, eller at OPEC og Russland igjen begynner å diskutere produksjonsbegrensninger, noe som akkurat nå virker lite sannsynlig på kort sikt, senior porteføljeforvalter i Pensum Asset Management, Trond Omdal, til Finansavisen.