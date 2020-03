Oslo Børs raser fra start.

Etter 25 minutters handel står hovedindeksen i 729,91, ned hele 8,94 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,45 milliarder kroner.

På det laveste mandag var hovedindeksen ned godt over 12 prosent til 701,48.

Oljeprisen

Oljeprisen stuper mandag. Brent-prisen er nå ned hele 25,54 prosent til 33,71 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes 26,93 prosent til 30,33 dollar fatet.

Bakgrunnen for det kraftige fallet er Russlands beslutning om å ikke bli med på Opecs forslag om et kutt i oljeproduksjonen på ytterligere 1,5 millioner fat pr. dag, for å kompensere for bortfall av etterspørsel som følge av coronaspredningen.

Planen var at kuttene skulle komme på toppen av allerede eksisterende kutt på 2,1 millioner fat. Heller ikke disse blir nå videreført og utløper dermed 31. mars.

Nå kan det bli full priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland, og førstnevnte har allerede annonsert kraftige prisrabatter og en økning i oljeproduksjonen.

– Oljeprisen vil bli værende under 40 dollar til vi ser klare tegn til fallende boreaktivitet og produksjon i USA, eller at OPEC og Russland igjen begynner å diskutere produksjonsbegrensninger, noe som akkurat nå virker lite sannsynlig på kort sikt, senior porteføljeforvalter i Pensum Asset Management, Trond Omdal, til Finansavisen.

Equinor er ned utrolige 18,44 prosent til 112,10 kroner, mens Aker BP faller hele 22,03 prosent 160,00 kroner. DNO stuper 23,65 prosent til 4,43 kroner.

Knallrødt

Også en hel rekke andre tungvektere raser. DNB er dagens hittil mest omsatte aksje, og faller 15,65 prosent til 118,05 kroner, mens Nel er ned 12,20 prosent til 9,18 kroner.

25 aksjer raser mer enn 20 prosent. Også oljeserviceaksjene får kjenne på det. TGS svekkes 21,29 prosent til 147,00 kroner, og PGS stuper 29,07 prosent til 7,07 kroner.

Tor Olav Trøims Borr Drilling er kraftig svekket siden nyttår. Mandag topper den taperlisten med et fall på 34,53 prosent til 6,89 kroner. Aksjekursen er hittil i år dermed ned over 90 prosent.

BW Energy faller 30,46 prosent til 12,10 kroner, Panoro Energy svekkes 27,47 prosent til 9,40 kroner. BW Offshore er ned hele 27,54 prosent til 24,00 kroner.

SeaBird Exploration faller 32,08 prosent til 0,27 kroner.

Norwegian er ned nye 14,30 prosent til 10,29 kroner. Årets børsfall er dermed på over 70 prosent.

Yara og Norsk Hydro faller henholdsvis 4,22 prosent til 327,00 kroner og 8,04 prosent til 23,00 kroner.

Opptur

Vinnerlisten på Oslo Børs er mandag morgen usedvanlig kort og teller kun fem selskaper.

Størst er oppturen for John Fredriksens Frontline, som klatrer 9,29 prosent til 68,95 kroner. Siden årsskiftet er imidlertid aksjen svekket drøyt 37 prosent.

Ellers stiger Merkur Market-noterte SoftOx Solutions 12,18 prosent til 35,00 kroner.

Selskapet meldte fredag at de har etablert en ny produksjonslinje for sitt hånddesinfeksjonsmiddel, som nå ventes å være på markedet i løpet av 4-6 uker.