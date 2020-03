Verste børsdag siden september 2008

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet med et fall på 100 poeng, tilsvarende 12,5 prosent, mandag. Nedturen kom etter nye tall for spredningen av coronaviruset og kollapsen i oljeprisen.

Da Oslo Børs åpnet var Brent ned hele 25,5 prosent til 33,71 dollar fatet, mens WTI-oljen var ned 26,9 prosent til 30,33 dollar fatet.

Utover dagen hentet oljeprisen seg litt inn igjen og med det ble det også litt bedre på Oslo Børs.

180 mrd blåst bort

Hovedindeksen endte dagen med et fall på 8,1 prosent til 736,08.

Det er det største børsfallet siden finanskrisen i 2008, det 6. største børsfallet i prosent siden 1996 og det 8. største siden 1983.

Så langt i år har hovedindeksen falt 21 prosent.

46 av de 50 mest omsatte aksjen falt og det ble omsatt aksjer og egenkapitalsbevis for 12 milliarder kroner, som er årets høyest dagsomsetning.

Bare 12 av de totalt 238 selskapene på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market steg.

Den samlede verdien av alle aksjene på børsen stupte med 180 milliarder kroner, til 2.197 milliarder kroner, og dermed har 645 milliarder forduftet i børsverdier siden toppen den 17. januar.

53 aksjer falt til nye bunnrekorder, tilsvarende over 22 prosent av alle aksjene som er notert på Oslo Børs, deriblant 2020 Bulkers, Aker Solutions, Akastor, Borr Drilling, Elkem, Norske Skog, Interoil, Seabird Exploration, Targovax, Solstad Offshore, Wallenius Wilhelmsen, Havila Shipping og XXL.

Oljeraset

Da Oslo Børs stengte var Brent-oljen ned 18,6 prosent til 36,86 dollar, mens WTI var ned 16,6 prosent til 34,64 dollar.

Oljeprisen tynget hele sektoren og olje & gass falt hele 26 prosent, mens oljeservice falt 23 prosent.

Equinor endte ned 17,7 prosent til 113,10 kroner, og det laveste siden 11. februar 2016. Det barberte bort hele 81,3 milliarder kroner fra børsverdien mandag, til 378 milliarder kroner.

Aker BP falt 28,3 prosent til 147,20 kroner, noe som kappet bort 20,9 milliarder kroner fra børsverdien. Selskapet er 40 prosent eid av Aker Capital.

Aker falt 20,7 prosent til 311,60 kroner, og her ble børsverdien redusert med 6,0 milliarder kroner. For Kjell Inge Røkke, som eier 68,2 prosent av selskapet, betyr det alene et verdifall på 4,1 milliarder kroner.

DNO stupte 23,2 prosent til 4,42 kroner, mens Panoro endte ned hele 39,0 prosent til 7,90 kroner. Okea slapp heller ikke unna og endte ned 21,4 prosent til 11 kroner og ny all-time low.

PGS ble dagens taper med et fall på 37,9 prosent til 6,19 kroner. På det verste mandag formiddag var aksjen ned 51,8 prosent til 4,80 kroner.

Og med stygge fall i alle sektorer ble det også nedtur for DNB, som falt 12,6 prosent til 122,35 kroner. Det barberte bort 27,8 milliarder kroner av børsverdien på Norges største bank.

Komplett Bank falt 7,0 prosent til 6,12 kroner og ny all-time low.

Best i tank og laks

Tankaksjer stod imot de verste stormkastene og John Fredriksens Frontline ble dagens vinner med en oppgang på 14,6 prosent til 72,20 kroner.

Wilson steg 5,8 prosent til 21,80 kroner, mens Okeanis Eco Tankers steg 4,4 prosent til 60,00 kroner.

ADS Crude Carrieres falt 4,5 prosent til 19,10 kroner, mens Arne Fredlys Hunter Group falt 0,75 prosent til 3,30 kroner.

Oppdrettselskapet Mowi stod også imot nedturen og endte opp 0,7 prosent til 189,00 kroner, mens Salmones Camanchaca steg 12,3 prosent til 69,60 kroner.

SAS steg 1,3 prosent til 9,12 kroner.

I tillegg til de tre tankaksjene, de to oppdrettsaksjene og SAS, steg også Brabank (2,4%), Datarespons (0,2%), Techstep (4,2%), Aega 5,9%), Insr Insurance Group (2,2%) og Nidaros Sparebank (1,6%).