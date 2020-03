Fullstendig kollaps på Wall Street

Wall Street opplevde det største fallet på en dag siden finanskrisen mandag. All de tre toneangivende indeksene falt over syv prosent. Dow Jones har ikke vært lavere siden januar i fjor.

Kort tid etter åpning på Wall Street falt S&P 500 syv prosent, og aktiverte dermed den automatiske handelsstansen. Børspausen varte i 15 minutter. Indeksene falt ikke betydelig mer enn dette etter at handelen ble åpnet igjen.

Videre spredning av coronaviruset og oljepriskollapsen som følge av at Saudi-Arabia har lansert en priskrig, rystet markedene over hele verden mandag.

Over 110.000 er nå bekreftet smittet av coronaviruset, og antall døde nærmer seg 4.000.

- Fallet i oljeprisen, ved siden av ytterligere coronavirusutbrudd på tvers av Europa, og den italienske regjeringen som har pålagt nedstengning i Nord-Italia og i og utenfor Milan-regionen, har akselerert exit-tempoet i aksjemarkedene, som sender amerikanske obligasjonsrenter til nye rekordlave nivåer, skrev sjefanalytiker Michael Hewson i CMC Markets i et notat, ifølge Marketwatch.

Yielden på de amerikanske statsobligasjonene stupte videre mandag, som følge av at investorene fortsetter å flykte til trygge havner som statsobligasjoner.

10-åringen er nå på rekordlave 0,50 prosent.

Goldman Sachs har nå nedjustert Brent-anslaget til 30 dollar fatet for andre og tredje kvartal, og mener også at prisene kan bevege seg under dette, ifølge CNBC.

VIX, eller fryktindeksen, steg hele 28,28 prosent til 53,80. Det er det høyeste nivået siden finanskrisen for 12 år siden.

- Det er mye frykt i markedet, og hvis oljeprisen fortsetter å bevege seg lavere, er det en indikasjon på at en global resesjon ikke er langt unna, sa Peter Cardillo i Spartan Capital Securities, til Reuters.

Trump-administrasjonen skal møtes.

Personer i Trump-administrasjonen skulle møte president Donald Trump mandag ettermiddag for å diskutere en økonomisk responsplan, meldte CNBC mandag.

Det er ingen indikasjon på at Det hvite hus vurderer tiltak i tilknytning til oljemarkedet.

Teamet forbereder forslag om å utvide sykepengeperiode og utsette skattebetalinger som følge av koronavirusutbruddet, ifølge Dow Jones Newswires.

Venter rentekutt

Selv om den amerikanske sentralbanken Federal Reserve forrige uke kuttet renten med 50 basispunkter til et intervall på 1,00-1,25 prosentpoeng, i et forsøk på å stimulere økonomien, venter markedsaktører nå flere kutt fra Federal Reserve.

Reuters skrev mandag at tradere nå forventer at FED kommer til å kutte renten ytterligere neste uke.

Nyhetsbyrået skriver at markedet priser nå inn et kutt på 75 basispunkter neste uke, mens et kutt til nær null blir sett på som sannsynlig i april.

Dow Jones falt 7,78 prosent til 23.851,33.

Samtlige av de 30 aksjene i indeksen falt.

Den defensive Walmart-aksjen var den som falt minst, med en nedgang på 0,07 prosent.

Blant de som falt aller mest var oljeselskapene Chevron og Exxon Mobil, med fall på 15,37 og 12,22 prosent.

Storbankene Goldman Sachs og JP Morgan ble også rammet hardt, og falt henholdsvis 10,35 og 13,69 prosent. Fallende renter legger press på rentemarginene til bankene.

Boeing falt 13,41 prosent.

Apple og Microsoft falt 7,91 og 6,78 prosent.

Nasdaq falt 7,29 prosent til 7.950,68.

Facebook falt 6,40 prosent, mens Amazon endte ned 5,29 prosent.

Chipprodusentene AMD og Nvidia falt 10,95 og 7,74 prosent.

Tesla falt 13,57 prosent.

Cannabisselskapet Tilray falt 23,45 prosent.

Netflix falt 6,09 prosent.

S&P 500 falt 7,60 prosent til 2.746,54.

Oljeservicegiganten Halliburton falt vanvittige 37,49 prosent.

Cruiserederiene hadde nok en blytung dag mandag. Royal Carribean Cruises falt 25,77 prosent, mens Carnival falt 19,87 prosent. Cruiseaksjene har falt langt over 50 prosent de siste ukene, som følge at coronaviruset rammer rederienes etterspørsel.

Flyselskapene United Airlines og Southwest Airlines falt 10,21 og 4,59 prosent.

Lavpriskjeden Dollar Tree steg 4,08 prosent, som følge av at investorene rømmer til defensive aksjer.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 23,97 prosent til 34,47 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 25,07 prosent til 30,93 dollar per fat.

Gullprisen er opp 0,28 prosent til 1.677 dollar per unse.