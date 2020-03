Opptur for Sissener-anbefalinger på grønn børs

Oslo Børs fortsetter i grønt utover dagen tirsdag.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 763,56, opp 3,8 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 3,8 milliarder kroner.

Natt til mandag raste oljeprisen , noe som bidro til at gårsdagen ble den verste dagen på Oslo Børs siden 2008. Også på Wall Street opplevde investorene det største fallet på én dag siden finanskrisen.

Nå har imidlertid den negative trenden snudd.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag opp 8,5 prosent til 37,28 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 9 prosent til 34,26 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 36,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag. Den hadde da falt så mye som 18,6 prosent.

Equinor er dagens foreløpig mest omsatte aksje, og stiger 5,5 prosent til 119,30 kroner. Oljegiganten falt mandag hele 17,7 prosent, og var dermed på det laveste nivået siden februar 2016.

Aker BP klatrer nå 3,6 prosent til 152,50 kroner, mens DNO er opp 4,7 prosent til 4,62 kroner. Begge aksjene falt godt over 20 prosent i går.

Sissener-anbefalinger betaler seg

Finanskjendis Jan Petter Sissener anbefalte i går tre «møkkabillige» aksjer, og samtlige anbefalinger betaler seg i dag.

DNB er opp 4,45 prosent til 127,70 kroner, Bonheur opp 4,8 prosent til 174,00 kroner og Storebrand er opp 4 prosent til 49,89 kroner.

Opptur for Norwegian

Etter historisk lave tall for Norwegian har trenden tilsynelatende snudd for det norske flyselskapet. I dag viser chartet at aksjen opp 8,79 prosent til 12,04 kroner per aksje.

Det gjør at fallet den siste uken har blitt forminsket til 37,2 prosent.

Peter Hermanrud er dagens gjest i Økonominyhetene på FaTV kl. 15:30.

Dagens hittil største vinner er Merkur Market-noterte SoftOx Solutions, som styrkes hele 57,76 prosent til 36,60 kroner.

Aksjen er den siste uken styrket nesten 70 prosent, etter at de fredag meldte at de har etablert en ny produksjonslinje for sitt hånddesinfeksjonsmiddel, som nå ventes å være på markedet i løpet av 4-6 uker.

Også flere tungvektere styrkes tirsdag. Nel er opp 8,5 prosent til 10,22 kroner, og John Fredriksens Frontline stiger 8,7 prosent til 78,50 kroner.

PGS, som mandag ble den største taperen med et fall på hele 37,9 prosent, stiger i dag 8,1 prosent til 6,68 kroner.

I rødt

Storm Real Estate topper taperlisten med et fall på 13,7 prosent til 1,64 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er BWLPG ned marginale 3,0 prosent til 36,26 kroner, mens Borr Drilling faller 0,5 prosent til 7,73 kroner.