SoftOx dagens klare vinner på en pessimistisk Oslo Børs

Oslo Børs stenger 0,5 prosent opp tirsdag etter en pessimistisk avslutning. På det høyeste var børsen opp 4,7 prosent, men sank utover dagen særlig etter at Wall Street åpnet lavere enn forventet.

Ved børsslutt stod hovedindeksen i 739,68 poeng, opp 0,5 prosent, og det ble omsatt aksjer for 9,7 milliarder kroner.

Oljeprisen

Natt til mandag raste oljeprisen, noe som bidro til at mandag ble den verste dagen på Oslo Børs siden 2008. Også på Wall Street opplevde investorene det største fallet på én dag siden finanskrisen.

Brent-oljen var ved børsslutt tirsdag opp 7,9 prosent til 37,10 dollar fatet, mens WTI-oljen steg til 8,1 prosent til 34 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 36,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag. Den hadde da falt så mye som 18,6 prosent.

Equinor endte ned 2,2 prosent til 110,65 kroner. Aker BP og DNO fortsetter nedgangen på 20 prosent fra i går. Aker BP endte ned ytterligere 5,7 prosent til 138,80 kroner, mens sistnevnte er ned 5,7 prosent til 4,16 kroner.

John Fredriksens Frontline endte opp 13,6 prosent til 82,05 kroner. Hunter endte opp 13,6 prosent til 3,75 kroner.

Etterlengtet oppgang for Norwegian

Etter historisk lave tall for Norwegian snudde trenden tilsynelatende i åpningstimene. Meldingen om 3.000 kansellerte ruter og varsling om permitteringer snudde imidlertid aksjen dramatisk ned i en kort periode, før det igjen snudde og endte 2,4 prosent opp til 11,31 kroner.

Fallet den siste uken har blitt forminsket til 41,1 prosent.

Desidert vinner

Dagens store vinner ble Merkur Market-noterte SoftOx Solutions som avsluttet dagen 53,5 prosent opp til 35,60 kroner.

Aksjen er den siste uken styrket 65 prosent, etter at de fredag meldte at de har etablert en ny produksjonslinje for sitt hånddesinfeksjonsmiddel, som ventes å være på markedet i løpet av 4-6 uker.

I rødt

Awilco Drilling topper taperlisten med et fall på 19,7 prosent til 7,22 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er både Yara og Telenor ned marginale 0,1 prosent. Yara til 338,1 kroner, og Telenor ned til 150,85 kroner.