Kraftig rekyl på Wall Street

Det var store bevegelser på Wall Street tirsdag. Indeksene åpnet solid i pluss, før de snudde til minus og avsluttet opp nær fem prosent.

Goldman Sachs, en av verdens største investeringsbanker mener ifølge Bloomberg at børsene i verden skal falle mellom 20 og 25 prosent fra toppnoteringene, før de skal klatre opp igjen. Siden all-time high i februar har børsene i verden falt 18 prosent, ifølge MSCI All-Country World Index.

Selskapet peker også på at denne korreksjonen er unik, siden ingen korreksjon tidligere har kommet av et virus samtidig som rentene er så lave. Det gjør det usikkert om økonomiske tiltak vil være effektivt.

Trump gik også hardt ut mot sentralbanken i USA tirsdag og etterlyste lavere renter, til tross for at sentralbanken sist uke kuttet renten med 50 basispunkter.

«Vår patetiske, saktegående sentralbank, ledet av Jay Powell, som hevet rentene for raskt og senket for sent, bør få rentenivået vårt ned på nivået til våre konkurrerende nasjoner. De har nå en stor fordel med enda større valutahjelp», skrev Trump på Twitter tidligere i dag

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 4,89 prosent til 25.018,2 og er med det ned 12,3 prosent i år.

Alle de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

JP Morgan var dagens vinner med en oppgang på 7,8 prosent.

Verizon Communications var lavest på vinnerlisten med en oppgang på 1,2 prosent.

Kjente selskaper som Boeing og Walt Disney steg henholdsvis 1,7 og 6,8 prosent.

S&P 500 endte opp 4,94 prosent til 2.882,2.Det vil si at indeksen har falt 10,8 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Marathon Oil som hoppet 21,2 prosent. Noe av oppgangen skyldes trolig oljeprisen som steg over ti prosent tirsdag.

På motsatt side var Quest Diagnotics øverst på taperlisten etter et fall på 3,2 prosent.

Ser faresignaler for Netflix

Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 4,95 prosent til 8.344,3. Indeksen har dermed falt syv prosent siden nyttår.

Facebook steg 5,1 prosent, mens Apple stengte opp 7,2 prosent og Amazon klatret 5,1 prosent.

Netflix var opp 5,1 prosent, mens Alphabet (Google) endte opp 4,9 prosent.

Oppgangen i Netflix kom til tross for at Needham-analytiker Laura Martin gjentar sin «underperform» anbefaling på Netflix. Et potensielt inntektsfall vil slå hardt ut på bunnlinjen til Netflix, siden store deler av kostnadene er faste.

Martin ser faresignaler for selskapet, ettersom kostnadene forventes å øke i år, mens inntektene ikke nødvendigvis vil stige som følge av coronaviruset.

Martin peker blant annet på at Italia har satt hele landet i karantene, at arbeidstakere ikke får betalt og befolkningen må prioritere andre ting enn luksusgoder som Netflix.

Inne på vinnerlisten var Tesla som klatret 6,1 prosent til 645,3 dollar.

Dagens vinner ble Aytu BioScience med en oppgang på 489,1 prosent.

Høyest på taperlisten var SITO Movile, som stupte 56,4 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 13,2 prosent til 47,3.

Gullprisen var ned 1,6 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.649,2 dollar.

Oljeprisen var opp over ti prosent for dagen etter at Russland ser ut til å bevege seg mot forhandlingsbordet med OPEC.

3-måneders steg 7,1 basispunkter til 0,445 prosent.

Renten på 2-åringen klatret 14,5 basispunkter til 0,542 prosent.

10-års renten steg 23,4 basispunkter til 0,802 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 26,5 basispunkter til 1,287 prosent.