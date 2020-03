Hegnar: – Det er et tegn på at markedet nesten er i ferd med å gi opp Norwegian

Folk vil ikke reise og flyselskapene har store problemer. I Økonominyhetene på FaTV onsdag sa Trygve Hegnar blant annet at når Norwegian faller 17 prosent til under 10 kroner er det et tegn på at markedet nesten er i ferd med å gi opp Norwegian.

- Det er vanskelig å se hvordan Norwegian kan reddes uten en eller form for kapitalinnsprøyting, sa Hegnar og la til at han ikke helt kan se hvordan man skal redde Norwegian.

Men det skjedde mye annet spennende og skremmende på Oslo Børs onsdag også.

Alt om det som skjer på Oslo Børs i Økonominyhetene på FaTV hver dag kl. 15:30 og kl. 13:30 på fredager.