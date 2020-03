Wall Street stupte etter kollaps i cruise og luftfart

Det var store bevegelser på Wall Street onsdag. Nasdaq-indeksen åpnet «kun» ned 2,4 prosent, mens den stengte ned over fem prosent.

WHO erklærte onsdag at utbruddet av det nye coronaviruset nå er å regne som en pandemi. I skrivende stund har det blitt bekreftet 125.617 nye smittetilfeller og 4.605 har mistet livet til viruset.

Italia er det landet viruset sprer seg raskest, med 2.313 nye smittede det siste døgnet. Også i USA spres viruset raskt, med 115 nye tilfeller det siste døgnet.

Konsumprisene i USA steg 0,1 prosent i februar sammenlignet med måneden før. På årsbasis steg prisene 2,3 prosent. Det var ventet å være uendret på månedsbasis og gå opp 2,2 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

Onsdag ble det også kjent at Bank of England har besluttet å kutte renten med 50 basispunkter til 0,25 prosent. Årsaken er coronaviruset som bremser økonomien.

Indeksene stupte

Dow Jones falt 5,86 prosent til 23.553,2 og er med det ned 17,5 prosent i år.

Alle de 30 selskapene som inngår i indeksen falt onsdag.

UnitedHealth Group var dagens «vinner» med en nedgang på 0,8 prosent.

Boeing var dagens soleklare taper med et stup på 18,2 prosent.

Fallet kom etter at Boeing planlegger om en full trekning av et eksisterende lån på 13,8 milliarder dollar allerede på fredag. Dette skjer etter at Boeing sliter med verdensomspennende reiseforstyrrelser fra coronavirusutbruddet.

Selskaper skriver også at de stanser ansetting av nye personer, men avventer med permitteringer.

Kjente selskaper som McDonald's og Walt Disney falt henholdsvis 5,9 og 5,3 prosent.

S&P 500 endte ned 4,89 prosent til 2.741,4. Det vil si at indeksen har falt 15,2 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Gilead Sciences som klatret 1,9 prosent.

På motsatt side var cruiseselskapet Norwegian Cruise Line Holdings øverst på taperlisten etter et kollaps på 26,8 prosent. Den siste måneden har aksjen falt enorme 72,3 prosent. Det er nesten like mye som Norwegian som har falt 74,4 prosent den siste måneden.

Ande cruiseselskaper straffes også hardt onsdag. Royal Caribbean Cruises og Carnival falt henholdsvis 14,2 og 9,3 prosent.

Anbefaler kjøp av Microsoft

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 4,7 prosent til 7.952,1. Indeksen har dermed falt 11,4 prosent siden nyttår.

Facebook falt 4,5 prosent, mens Apple stengte ned 3,5 prosent og Amazon falt 3,8 prosent.

Netflix var ned 3,9 prosent, mens Alphabet (Google) endte ned fem prosent.

Inne på vinnerlisten var Microsoft som falt 4,5 prosent. Nedgangen kom til tross for at analytiker Dan Ives anbefaler investorer å kjøpe Microsoft-aksjen, og spår aksjen opp over 38 prosent. Han mener coronavirusutbruddet ikke gir langsiktige problemer for Microsoft og kun er en fartsdump for selskapet, istedenfor et fjell som ikke kan navigeres.

Inne på taperlisten var også flyselskapet Delta Air Lines som falt 6,2 prosent. Warren Buffet har i det siste kjøpt aksjer i selskapet.

Dagens vinner ble BIO-key International med en oppgang på 140,8 prosent.

Høyest på taperlisten var Sophiris Bio, som stupte 60,3 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, hoppet 14,1 prosent til 54.

Gullprisen var ned 1,4 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.637,4 dollar.

Nordsjøoljen var ned 3,5 for dagen etter at flere OPEC-land følger Saudi-Arabia og øker produksjonen.

3-måneders falt 3,8 basispunkter til 0,417 prosent.

Renten på 2-åringen hadde en nedgang på 3,3 basispunkter til 0,510 prosent.

10-års renten steg 6,6 basispunkter til 0,875 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 9,1 basispunkter til 1,373 prosent.